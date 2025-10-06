La cantante Jisoo de Blackpink hará un dueto con exmiembro de One Direction, según medios

The Swiss voice in the world since 1935
Seúl, 6 oct (EFE).- La cantante Jisoo, del popular grupo de K-Pop femenino Blackpink, lanzará una colaboración este mes de octubre con el británico Zayn Malik, exmiembro de One Direction, recoge este lunes el medio surcoreano The Korea Herald.

Jisoo, del famoso grupo musical femenino surcoreano, insinuó la colaboración con una imagen en la que aparece una figura oscura en el fondo junto a la frase ‘Eyes closed’, que podría ser el título del dueto.

Según el medio, que cita a una fuente de la industria, la colaboración será una balada a dos voces, y se lanzará a lo largo del mes.

Este julio, el cantante, que se separó de la banda británico-irlandesa One Direction en 2015 y ha mantenido una carrera en solitario desde entonces, fue visto junto a su hija en un concierto de Blackpink en Nueva York, tras lo que publicó una imagen en Instagram dando las gracias al grupo por el espectáculo.

El dueto con Malik sería el primer tema de Jisoo desde su EP en solitario Amortage, que salió el pasado febrero. EFE

jdg-rvb/pav/rrt

