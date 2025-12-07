La Cedeao condena el intento golpista en Benín y elogia al Gobierno por restaurar el orden

1 minuto

Cotonú, 7 dic (EFE).- La Comisión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) condenó “enérgicamente” este domingo el intento de golpe de Estado en Benín y elogió al Gobierno del presidente Patrice Talon por restablecer el orden.

“La Cedeao condena enérgicamente este acto inconstitucional, que constituye una subversión de la voluntad del pueblo beninés”, indicó el bloque regional de doce países de África occidental, entre ellos Benín, en un comunicado.

La Comisión «exige el pleno respeto de la Constitución de Benín y elogia los esfuerzos realizados por el Gobierno y las Fuerzas Armadas para controlar la situación», subrayó la nota oficial. EFE

nkt-aam/pa/rml