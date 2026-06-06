La CIDH condena la muerte en Nicaragua del líder indígena miskito Brooklyn Rivera

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San José, 06 jun (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este sábado la muerte en custodia del Estado de Nicaragua del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, diputado de la Asamblea Nacional (Parlamento) y presidente del partido Yatama, tras permanecer en situación de desaparición forzada desde septiembre de 2023.

«Este repudiable hecho tiene un impacto colectivo dada la trayectoria de Brooklyn Rivera como líder histórico del pueblo miskitu y defensor de los derechos territoriales, así como de la autonomía de los pueblos indígenas de la Costa Caribe» de Nicaragua, indicó la CIDH en una declaración.

Rivera, de 73 años, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita), era una de las voces más influyentes de la Costa Caribe.

Había sido arrestado el 29 de septiembre de 2023, y murió el 30 de mayo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua donde había ingresado el pasado 7 de marzo por complicaciones respiratorias.

La CIDH explicó que tomó conocimiento de la muerte de Rivera, luego de más de dos años durante los cuales el régimen de Nicaragua mantuvo oculto su paradero y se negó a proporcionar información sobre su condición de salud.

Recordó que en 2023, a un mes de conocerse su situación de desaparición, la CIDH le otorgó medidas cautelares y, posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas provisionales para proteger su vida e integridad personal.

También que en su informe sobre la situación de los pueblos originarios, advirtió sobre la persecución de liderazgos indígenas y las acciones dirigidas a desarticular las estructuras de representación política y comunitaria en la Costa Caribe, en un contexto de violencia, despojo territorial y exclusión histórica que se ha profundizado en el marco de la crisis de derechos humanos iniciada en 2018 en Nicaragua.

Ese organismo reprochó, además, que el Gobierno nicaragüense que dirigen los esposos, Daniel Ortega y Rosario Murillo, no entregó el cuerpo de Rivera a sus familiares y miembros de su comunidad que llegaron a reclamarlo, y que, más bien, «fueron detenidos arbitrariamente y se desconoce su paradero».

Piden mantener el escrutinio sobre Nicaragua

Por tanto, para la CIDH, la muerte del líder indígena vuelve a poner en evidencia la grave situación de las personas detenidas por motivos políticos en Nicaragua, cuyo paradero y condición de salud permanecen desconocidos.

En 2025, ese organismo condenó la muerte bajo custodia estatal de los opositores Mauricio Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepeda, en cuyos casos sus familiares permanecieron durante semanas sin información sobre su paradero y estado de salud, y solo tuvieron certeza de su fallecimiento al momento de la entrega de sus cuerpos, en medio de amenazas y amedrentamientos.

La Comisión urgió a Nicaragua a garantizar la vida e integridad de todas las personas bajo su custodia o sujetas a su jurisdicción y liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo los familiares de Rivera y miembros de la comunidad.

Asimismo, pidió al Estado a garantizar el derecho a la verdad, la libertad y la seguridad personal de la familia del líder indígena, en virtud de las obligaciones de los tratados interamericanos de derechos humanos de los que Nicaraga es signatario.

También instó a la comunidad internacional a mantener el escrutinio sobre Nicaragua, que atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. EFE

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