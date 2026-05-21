La CIJ afirma que el derecho de huelga está protegido en un tratado laboral clave

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La máxima corte de la ONU dictaminó este jueves que el derecho de huelga está protegido por un tratado clave de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una decisión que podría tener profundas implicaciones para las relaciones laborales a nivel mundial.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) había sido solicitada para emitir una opinión consultiva sobre si un tratado de la OIT de 1948, conocido como Convenio 87, consagra implícitamente el derecho de los trabajadores a la huelga.

El presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, declaró que la corte «considera que el derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones está protegido» por dicho convenio.

No obstante, los jueces señalaron que su opinión, no vinculante, no debe interpretarse como el establecimiento de otras reglas sobre las acciones de huelga.

El Convenio 87 de la OIT es un acuerdo entre sindicatos y empleadores que incluye el derecho «en plena libertad, a organizar su administración y sus actividades». Los sindicatos argumentaban que esto consagra por extensión el derecho a la acción sindical, mientras que los empleadores discrepaban, por lo que llevaron la disputa ante la CIJ.

«Este caso trata de algo más que abstracciones jurídicas», declaró Harold Koh, representante de la Confederación Sindical Internacional, ante los jueces. «Afectará los derechos reales de decenas de millones de trabajadores en todo el mundo».

En el lado opuesto, Roberto Suarez Santos, de la Organización Internacional de Empleadores, sostuvo que el convenio de 1948 «ni explícita ni implícitamente contempla el derecho de huelga». Señaló que las normas relacionadas con las huelgas varían de un país a otro, por ejemplo si los servicios de emergencia quedan excluidos.

Ambas partes coincidieron en la importancia del caso para las relaciones laborales.

«A primera vista, este caso puede no parecer trascendental», afirmó Koh, de la confederación sindical. «Pero su decisión afectará a todos los trabajadores del mundo», subrayó ante los jueces.

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