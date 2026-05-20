La coalición para desbloquear Ormuz busca un diálogo de paz antes de actuar en el estrecho

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París, 20 may (EFE).- La coalición de 42 países que lideran París y Londres para desbloquear el estrecho de Ormuz pretende en primer lugar discutir con los beligerantes para lograr un diálogo de paz, antes de actuar en el estrecho, destacó este miércoles la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin.

En una entrevista a la emisora France Info, Vautrin recordó que la semana pasada esa coalición celebró una reunión para ver qué capacidades podría aportar cada país, y repitió que Francia desde el principio se ha decantado por «la opción diplomática», es decir el diálogo, para que se pueda lograr el fin de las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e irán.

Una vez que sea posible «como mínimo un alto el fuego» y luego la paz, en una segunda fase, la idea es tratar con las aseguradoras y los armadores la organización del paso de los barcos, explicó.

Luego vendría el momento en que «si fuera necesario» se escoltaría a los navíos para atravesar el estrecho de Ormuz, lo que podría implicar el desminado de ese paso.

Preguntada sobre si hay minas en el estrecho, la ministra francesa respondió que no tiene «ninguna certidumbre sobre esa cuestión», pero añadió que Francia tiene un barco que podría dedicarse a esa misión, que está posicionado en Yibuti.

Navegación sin peajes

También hizo hincapié en que el presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó que su portaaviones Charles de Gaulle, que cuando Estados Unidos e Israel empezaron los ataques a Irán el 28 de febrero se encontraba en las costas suecas, fuera primero al Mediterráneo oriental y luego ha atravesado el Canal de Suez y ahora se encuentra «en el golfo de Adén», más cerca de Yibuti que de Ormuz.

Ese portaaviones nuclear, que cuenta con una tripulación de 1.800 marinos, no va solo, sino que se ha desplazado el llamado grupo aeronaval francés que lo acompaña, lo que significa fragatas de refuerzo y un barco de avituallamiento.

Vautrin insistió en que el objetivo de la coalición constituida por esos 42 países es restablecer la libre circulación por el estrecho de Ormuz y hacerlo, en contra de lo que pretende Irán, sin ninguna forma de peajes.

«Lo que está en juego -señaló- es la libertad de navegación que es parte de los acuerdos internacionales y la cuestión es mantener esa libertad de navegación».

La responsable de Defensa justificó de nuevo las restricciones que su país impuso a Estados Unidos en el sobrevuelo de su espacio aéreo y en la utilización de sus bases en su guerra contra Irán, al afirmar: «No somos beligerantes».

A una pregunta sobre las diferencias en la posición respecto a España, precisó que Francia «no cerró el espacio aéreo», pero sólo se aceptaron «aviones de avituallamiento». EFE

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