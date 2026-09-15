La Corte Suprema de EEUU rechaza la solicitud de Trump de restringir el voto por correo

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La Corte Suprema de Estados Unidos asestó el lunes un golpe a los intentos del presidente Donald Trump de restringir el voto por correo, antes de las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre.

El máximo tribunal rechazó la petición del gobierno estadounidense de levantar una orden de un tribunal inferior que detuvo el controvertido plan.

Solo dos de los seis magistrados conservadores, de un total de nueve, expresaron su desacuerdo.

El juez Brett Kavanaugh, en una opinión concurrente con la mayoría de magistrados, señaló que el plan de Trump podría ser legal a largo plazo, pero que «los funcionarios electorales estatales y locales no tienen tiempo suficiente para aplicar razonablemente la norma antes de las elecciones».

Varios estados, incluido Carolina del Norte, ya empezaron a enviar las papeletas por correo a los votantes.

Trump firmó una orden ejecutiva en marzo para restringir el voto por correo, tras decir, sin presentar evidencia, que es vulnerable al fraude.

Estados dirigidos por demócratas demandaron a la administración alegando que son ellos -y no el gobierno federal- los que tienen control absoluto sobre la organización de las elecciones, conforme la Constitución.

– «Derechos electorales» –

La orden de Trump exigiría elaborar listas de votantes habilitados y que el Servicio Postal (USPS, en inglés) solo entregara las papeletas a los electores que figuren en dichas listas.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) celebró la decisión del Tribunal Supremo como «una gran victoria para los derechos electorales, la integridad de las elecciones y la democracia».

«Esta administración sigue poniendo a prueba los límites de su poder, como si las normas que rigen nuestras elecciones fueran meras sugerencias que se pueden ignorar cuando no se ajustan a la agenda del presidente», afirmó Sophia Lin Lakin, directora del proyecto de derechos electorales de la ACLU.

Funcionarios de distintos estados han advertido que la falta de claridad legal alrededor de la iniciativa ha causado caos antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Un denunciante del USPS también había advertido que millones de estadounidenses podrían no recibir sus boletas electorales, porque los sistemas que está utilizando el servicio postal fueron implementados de manera improvisada y apresurada.

Trump es un crítico de vieja data del voto por correo, aunque lo ha ejercido frecuentemente, incluyendo el mes pasado cuando votó de esa forma en las primarias republicanas de Florida.

Durante años, el presidente Trump ha ligado sus afirmaciones de supuesto fraude a su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, cuando ganó el demócrata Joe Biden.

Las encuestas muestran que el Partido Republicano enfrenta serios problemas para mantener su control sobre el Congreso en noviembre, en particular, la Casa de Representantes.

Si los demócratas ganan, han dicho que bloquearían la agenda de Trump e, incluso, llevarlo a juicio político por tercera vez.

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