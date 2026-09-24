La Cruz Roja asegura no tener acceso a los prisioneros de guerra en Rusia desde 2024

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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ya no tiene acceso a los prisioneros de guerra detenidos en Rusia desde 2024, aseguró la organización este miércoles a la AFP, confirmando una información de la red BBC.

«Desde febrero de 2022 hasta agosto de 2026, el CICR visitó a más de 9.800 prisioneros de guerra de ambos bandos implicados en el conflicto armado internacional que enfrenta a Rusia y Ucrania, principalmente en Ucrania», explicó un portavoz de la organización.

El derecho del CICR a visitar a todos los prisioneros de guerra, independientemente del lugar donde estén detenidos, en el marco de conflictos armados internacionales, emana de los Convenios de Ginebra y del derecho internacional humanitario.

«Hasta la fecha, el CICR no dispone de un acceso completo al conjunto de los prisioneros de guerra» relacionados con la guerra en Ucrania, subrayó el portavoz.

«Visitamos a prisioneros de guerra y civiles detenidos en Ucrania. En Rusia, nuestra última visita se remonta a 2024 y estamos tratando de obtener nuevamente acceso a los centros de detención para poder visitar a las personas privadas de libertad, incluidos los prisioneros de guerra, de conformidad con nuestro mandato», precisó.

El CICR busca verificar que el trato dispensado a los detenidos y sus condiciones de reclusión sean compatibles con los marcos jurídicos internacionales.

Sobre la base de esas visitas, la organización comunica sus observaciones de manera confidencial y en el marco de un diálogo bilateral con las autoridades competentes.

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