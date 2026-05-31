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La delegación argentina viajó a Kansas para intensificar la preparación mundialista

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Buenos Aires, 31 may (EFE).- Gran parte de la delegación de la selección de Argentina partió en la madrugada de este domingo a la ciudad estadounidense de Kansas City, donde en las próximas horas iniciará la intensificación de su preparación para el debut en el Mundial, el próximo 16 de junio ante Argelia por la primera jornada del Grupo J.

La nómina de los que partieron desde Buenos Aires contempla al cuerpo técnico completo liderado por Lionel Scaloni, los futbolistas Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás González, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, José Manuel ‘Flaco’ López, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Thiago Almada; y todo el staff médico, administrativo, de prensa, de utilería, seguridad y cocina.

El resto de los integrantes de la delegación argentina se sumará en la concentración de Kansas City a última hora de este domingo: Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Juan Musso, Lisandro Martínez, Lautaro Martinez, Alexis Mac Allister y Facundo Medina.

Asimismo, junto a los que partieron, esta madrugada desde el Predio Lionel Andrés Messi de Buenos Aires, se sumaron seis jugadores para disputar los dos amistosos previos al Mundial: Joaquín Freitas, Simón Escobar, Santiago Beltrán, Tomás Aranda, Nicolás Capaldo y Agustín Giay.

La Selección ‘Albiceleste’ disputará dos encuentros antes de su debut ante Argelia, el sábado 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field Station de Texas, y tres días después el Jordan Hare Stadium de Auburn en Alabama.

El vigente campeón del mundo hará base en Kansas City durante el Mundial a la espera de su debut en esta ciudad ante Argelia, y Lugo por el Grupo J disputará dos partidos en Dallas ante Austria y Jordania. EFE

fca/apa

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