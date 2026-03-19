La deuda externa de Honduras crece 5,1 % en enero y supera los 10.742 millones de dólares

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Tegucigalpa, 19 mar (EFE).- La deuda externa del sector público de Honduras sumó 10.742,8 millones de dólares en enero pasado, lo que supone un alza del 5,1 % con relación al saldo registrado en el mismo mes de 2025, informó este jueves el Banco Central hondureño (BCH).

Según un informe de la Autoridad Monetaria, la deuda pública aumentó 523,6 millones de dólares, pasando de 10.219,2 millones de dólares en enero de 2025 a 10.742,8 millones en el primer mes de 2026.

En comparación con el saldo de diciembre del año pasado (10.736,4 millones), la deuda externa creció en 6,4 millones de dólares debido a una variación cambiaria que incrementó el saldo en 20,3 millones, señaló el BCH.

No obstante, este impacto fue contrarrestado por una amortización neta de 13,9 millones de dólares, resultado de pagos de capital (21,5 millones) que superaron a los nuevos desembolsos recibidos (7,6 millones).

Por tipo de deudor, el Gobierno general concentra la mayor parte de la deuda, con un 86,6 % (9.300 millones de dólares), seguido por el BCH con un 12,4 % (1.330,8 millones) y empresas públicas no financieras y financieras con un 1 % (112 millones), detalló.

El 69,7 % de la deuda externa pública (7.483,9 millones de dólares) se contrató con organismos multilaterales, el 21 % (2.257,7 millones) con acreedores comerciales y el 9,3 % (1.001,2 millones) con instituciones bilaterales.

El informe destaca que el saldo de la deuda externa del sector público se distribuye principalmente en dólares estadounidenses, con el 80,6 %, seguido de los Derechos Especiales de Giro (DEG), con el 15,2 %, el yen japonés y el euro representan cada uno el 1,8 %, mientras que el 0,6 % restante corresponde a otras monedas.

El servicio de la deuda pública en enero alcanzó los 51,5 millones de dólares, de los cuales 30 millones fueron destinados al pago de intereses y comisiones, y 21,5 millones al capital, indicó el organismo hondureño.

Para el periodo 2026-2029, el Gobierno hondureño proyecta un servicio de deuda promedio anual de 982,8 millones de dólares, con pagos de 801,8 millones de dólares este año.

El año 2027 se perfila como el de mayor presión financiera para el país, con un pago estimado de 1.514,6 millones de dólares por el vencimiento de un bono soberano colocado en 2017; para 2028 se prevé un servicio de la deuda de 804,7 millones de dólares y de 810 millones de dólares en 2029. EFE

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