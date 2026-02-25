La economía argentina repunta en 2025 con un crecimiento de 4,4%

La economía argentina creció 4,4% en 2025 y marcó un rebote tras la contracción de 1,8% registrada en 2024, según datos publicados este martes por el instituto nacional de estadística (Indec).

El estimador mensual de la actividad económica (EMAE) del Indec, que suele ser un anticipo de las cifras oficiales del producto interior bruto (PIB), da cuenta de una reactivación de la actividad en diciembre, impulsada en especial por el sector agrario.

El crecimiento fue sin embargo inferior a las proyecciones del gobierno del ultraliberal Javier Milei, de 5%, y a las del Fondo Monetario Internacional (FMI), de 4,5%.

Luego de una desaceleración muy severa de la actividad desde mediados de año, hasta una contracción en noviembre (-0,1%), la economía argentina se recuperó en diciembre (+3,5%).

«A los profetas del caos este dato no les va a gustar», escribió Milei en X.

De acuerdo con el informe, el sector del agro (con un 32,2% interanual) y el de intermediación financiera (14,1%) fueron los responsables de la mayor incidencia positiva en el crecimiento.

En tanto, cuatro sectores registraron caídas en el cotejo interanual, entre ellos la industria manufacturera (-3,9%) y el comercio (-1,3%).

La gestión del mandatario autoproclamado «anarco-capitalista» registró importantes avances a nivel macroeconómico desde que llegó al poder en diciembre de 2023.

Redujo la inflación desde el 211,4% en 2023, cuando Milei devaluó el peso a la mitad, al 31,5% en 2025, su nivel más bajo en ocho años.

También consiguió registrar superávit en las cuentas públicas dos años consecutivos por primera vez desde 2008.

– «No es viable» –

La contracara de esas cifras fueron un draconiano ajuste presupuestario y fuertes recortes en el gasto público.

Además, una apertura de las importaciones afectó la actividad fabril con más de 21.000 empresas cerradas en los últimos dos años y la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo, según fuentes sindicales.

«Es un espejismo», dijo a la AFP el economista Pablo Tigani, habitual crítico de la gestión de Milei, sobre los datos del crecimiento económico del EMAE.

«Tipo de cambio pisado (controlado), aumento de la deuda pública, caída del consumo, primer año en 23 años que cae la inversión extranjera directa, inflación con recesión apoyada con represiones de la protesta. No es viable el programa», añadió.

En su último informe actualizado de enero sobre la economía mundial, el FMI pronostica para 2026 y 2027 un crecimiento del 4% para Argentina.

Aún así, el gobierno de Milei proyectó un crecimiento de 5% para 2026 en el presupuesto aprobado por el Congreso en diciembre, el primero de su presidencia.

Anteriormente, una minoría en el poder legislativo le había impedido la aprobación de presupuestos con fuertes recortes, por lo que Milei prorrogaba el de 2023.

Luego de las elecciones intermedias de octubre, el mandatario consiguió avanzar en el verano austral con la primera de las «reformas estructurales» que se propone, la llamada «modernización laboral», que espera sancionar el viernes luego de su último tramo parlamentario.

El domingo 1 de marzo Milei se presentará ante el Congreso, donde brindará el discurso anual de apertura de sesiones ordinarias del año legislativo en el que delineará sus próximas medidas.

