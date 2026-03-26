La economía de Ecuador creció en 2025 tras superar la crisis por los apagones

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La economía ecuatoriana creció en 2025 y superó el saldo en rojo por las millonarias pérdidas por cortes de energía eléctrica del año anterior, informó el miércoles el Banco Central del Ecuador (BCE).

El Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador se expandió un 3,7% frente a la caída de 2% en 2024, cuando el país sufrió apagones de hasta 14 horas diarias a causa de la peor sequía en 60 años.

Los cortes de energía dejaron pérdidas estimadas en casi 2.000 millones de dólares.

El 2025 el crecimiento estuvo impulsado principalmente «por el aumento de las exportaciones, la inversión y el consumo de los hogares, lo que marca una recuperación frente al año anterior», señaló el BCE en un comunicado.

Ecuador había estimado un crecimiento de 3,8% para 2025. El Fondo Monetario Internacional (FMI) había previsto un aumento del 3,2%.

Las exportaciones que más impulsaron el PIB fueron productos no petroleros como camarón, cacao, banano, enlatados de pescado y productos mineros.

«El crecimiento de las exportaciones petroleras estuvo parcialmente limitado por los desafíos operativos en las actividades de producción y refinación de crudo», precisó el Banco Central.

En 2025, Ecuador suspendió temporalmente el transporte y la exportación de crudo tras la rotura de una tubería del oleoducto estatal, asimismo frenó las operaciones de su principal refinería por un incendio.

pld/vel