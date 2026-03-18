La economía de Nicaragua crece un 4,9 % en 2025, según el Banco Central

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San José, 18 mar (EFE).- La economía de Nicaragua creció un 4,9 % en 2025 respecto al año anterior, impulsada por sectores como la construcción, comercio, turismo y minería, entre otros, según datos publicados este miércoles por el Banco Central nicaragüense.

El producto interno bruto (PIB) nominal alcanzó en 2025 un monto de 814.420,7 millones de córdobas (22.237,2 millones de dólares), precisó el emisor del Estado.

Las mayores tasas de crecimiento se registraron en las actividades de construcción (17,3 %), comercio (9,3 %), hoteles y restaurantes (8 %), explotación de minas y canteras (7,4 %), pecuario (6,3 %), industrias manufactureras (5,1 %), transporte y comunicaciones (5 %), e intermediación financiera y servicios conexos (4,9 %).

Mientras que se registraron disminuciones en las actividades de pesca y acuicultura (-10,2 %), electricidad (-5,6 %), administración pública y defensa (-3,4 %) y agricultura (-2,9 %), puntualizó la fuente oficial.

Por el enfoque del gasto, el crecimiento del PIB estuvo determinado por el aporte de la demanda interna, impulsado por el gasto de consumo final, que creció el 5,1 %, y la formación bruta de capital fijo que registró un crecimiento del 21,3 %, indicó la entidad monetaria.

Por su parte, la demanda externa neta tuvo un aporte negativo de 4,1 puntos porcentuales, como resultado de una mayor contribución del aumento de las importaciones (11,1 %), respecto al de las exportaciones (5,8 %), precisó.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2,5 % y el 3,5 %.

El PIB de Nicaragua creció el 3,6 % en 2024; el 4,4 % en 2023; el 3,8 % en 2022; y el 10,3 % en 2021, tras contraerse en promedio el 2,7 % anual en el período 2018-2020, según los datos oficiales.

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