La economía de Paraguay creció un 6,6 % en el tercer trimestre, según el Banco Central

2 minutos

Asunción, 23 dic (EFE).- El producto interno bruto (PIB) de Paraguay registró un crecimiento interanual del 6,6 % en el tercer trimestre de 2025 impulsado, desde el enfoque de la oferta, por el sector de los servicios, las manufacturas, la agricultura y la producción de electricidad, informó este martes el emisor.

Con este resultado, la economía paraguaya acumuló un crecimiento de 6,5 % al cierre del tercer trimestre, según el reporte de cuentas nacionales trimestrales del Banco Central de Paraguay (BCP).

El crecimiento del 6,6 % interanual entre julio y septiembre pasado es superior al 3,6 % registrado en el mismo lapso de 2024 y al 6,5 % del segundo trimestre de este año.

El sector con mayor repunte fue la agricultura con el 9,5 % interanual, y un acumulado de 4,1 % debido al aumento de la producción de maíz, trigo, arroz y algodón, señaló el informe.

No obstante, el emisor destacó que el resultado del tercer trimestre en la agricultura se atenuó por descensos en la producción de soja, el producto estrella de exportación del país.

Le sigue el sector de la electricidad y agua con un crecimiento interanual del 8,3 % en el tercer trimestres que se explica por una mayor producción de las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá, que Paraguay comparte con Brasil y Argentina, respectivamente, al haber aumentado el caudal hídrico del río Paraná.

También avanzó la manufactura con un 7,4 % en el tercer trimestre impulsado, entre otros, por la producción de aceites, lácteos, azúcar, bebidas, tabacos, calzados, textiles, prendas de vestir, químicos, papel, entre otros.

Por su parte, los servicios crecieron al 6,9 % con desempeños positivos en el comercio, transporte, restaurantes y hoteles, servicios a los hogares y otros.

Igualmente se registraron incrementos en los impuestos (3,7 %), la construcción (3,4 %) y el sector forestal, ganadero, de pesca y minería (2,7 %).

El BCP avanzó el 12 de diciembre pasado que la economía paraguaya crecería un 6 % en 2025, un desempeño que duplica al promedio de 2,7 % esperado en la región latinoamericana.

Para 2026, el emisor proyectó un crecimiento del 4,2 %. EFE

nva/eav