La economía de Uruguay se desaceleró en 2025

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Le economía de Uruguay se desaceleró el año pasado con respecto a 2024, si bien no cayó en números rojos, según datos oficiales divulgados este martes.

El PIB se expandió un 1,8% en 2025 impulsado por la industria manufacturera y el comercio.

Sin embargo, se contrajo frente al 3,3% que registró en 2024, según revisión al alza del Banco Central (BCU).

El crecimiento de la economía del país de 3,4 millones de habitante estuvo por debajo de las proyecciones del gobierno del izquierdista Yamandú Orsi.

«Estamos en una economía que se desaceleró pero que está en terreno de crecimiento(…) con algunas señales de leve mejora en el último trimestre del año pasado», dijo el ministro de Economía, Gabriel Oddone, previo a la divulgación del dato.

El funcionario reconoció la semana pasada que la desaceleración podría bajar la proyección de crecimiento de un 2,2% para este año.

El incremento en la refinación de petróleo fue uno de los puntales del crecimiento el año pasado.

También fueron motor económico la producción de alimentos como carne y soja y el rubro comercio, donde pesó la demanda interna y el turismo.

En contrapartida, el PIB tuvo freno en la construcción, por el retroceso de obras de vialidad, y generación de energía eléctrica.

También influyó que las importaciones de bienes y servicios duplicaron a las exportaciones.

Este crecimiento menor a las previsiones oficiales «tensiona un poco más el panorama fiscal» para el gobierno, dijo a la AFP Luciano Magnífico, gerente de la consultora Exante.

Lo que implicará un mayor desafío de cumplir la meta fiscal en torno al 4% para 2026, añadió.

La inflación, entretanto, registró su mayor caída en 70 años al ubicarse en 3,11% en los últimos doce meses a febrero.

Considerado internacionalmente como uno de los países más costosos de la región, Uruguay aguarda expectante la puesta en marcha del acuerdo comercial entre los socios fundadores del Mercosur y la Unión Europea.

La reducción progresiva de aranceles comenzará a aplicarse provisoriamente el 1 de mayo.

El ministro Oddone dijo este martes que el impacto del acuerdo no tendrá gran impacto en la economía este año.

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