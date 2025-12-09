La emperatriz Masako pide «proteger la paz» y mantener viva la memoria en su 62 cumpleaños

3 minutos

Tokio, 9 dic (EFE).- La emperatriz Masako de Japón expresó este martes, con motivo de su 62 cumpleaños, la necesidad de «proteger la paz» y no dejar caer en el olvido la memoria, en el año del 80 aniversario de los bombardeos atómicos a Hiroshima y Nagasaki, que marcaron el final de la Segunda Guerra Mundial.

«No se debe olvidar lo valiosa que es la paz, debemos hacer lo necesario para mantenerla y esforzarse por ello», dijo Masako en unos comentarios publicados por la Agencia de la Casa Imperial, el ente que gestiona las cuestiones de la dinastía reinante más longeva del mundo.

La emperatriz subrayó la necesidad de que las sociedades sean «más tolerantes e inclusivas», y defendió el diálogo como herramienta para evitar que la «violencia y la fuerza» vuelvan a imponerse en el mundo actual, salpicado de conflictos crecientes.

Masako repasó el año acompañando a su esposo, el reinante emperador Naruhito, en múltiples homenajes en la icónica isla de Ioto, más conocida como Iwo Jima; las mencionadas Hiroshima y Nagasaki, u Okinawa, donde tuvo lugar una de las batallas más cruentas de la contienda global.

En esos lugares volvió a recordar «las valiosas pérdidas» y la importancia de transmitir a las nuevas generaciones las historias de quienes vivieron la guerra, más ahora cuando cada vez son menos los supervivientes que pueden relatar los acontecimientos.

La emperatriz también expresó en el texto su preocupación por los desastres naturales que han golpeado el país en los últimos meses, con terremotos, tifones y tsunamis de diferentes escalas, que han dejado daños y heridos por todo el archipiélago.

Masako también mostró su preocupación por los ataques de osos registrados en el país, que han alcanzado una cifra «inusualmente elevada» de 13 muertes y 230 personas heridas desde abril a esta parte, la cifra más elevada desde que el país comenzó a contabilizar estos números en 2006.

Durante el texto, también destacó varios hitos positivos para el país asiático, como la concesión de los premios Nobel a Shimon Sakaguchi, en Medicina, y Susumu Kitagawa, en Química, además de la histórica temporada del jugador japonés de béisbol Shohei Othani, o el ascenso del luchador ucraniano Aonishiki a la élite del sumo, como ejemplo de esfuerzo, que da «coraje y esperanza» al resto.

En el plano familiar, Masako también celebró la mayoría de edad del príncipe Hisahito, y la consolidación pública de su única hija, la princesa Aiko, que realizó su primer viaje oficial al extranjero este pasado mes de noviembre.

Masako, en el ojo mediático desde hace años por su depresión inducida por estrés en relación con su adopción en la familia imperial, sigue presentando «altibajos», señalaron en un comunicado aparte sus médicos, en parte por su intensa agenda oficial.

«La emperatriz se encuentra aún en proceso de recuperación y por ello puede permanecer fatigada durante un tiempo», detalla el informe, que puso hincapié en la necesidad de descanso para que Masako pueda ampliar progresivamente su actividad. EFE

