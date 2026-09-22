La factura petrolera de la UE se dispara un 56 % en el segundo trimestre de 2026

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Bruselas, 22 sep (EFE).- La Unión Europea pagó en el segundo trimestre de 2026 un 55,8 % más por sus importaciones de petróleo pese a comprar prácticamente el mismo volumen, según datos publicados este martes por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

Entre abril y junio, la UE importó una media mensual de 36,7 millones de toneladas de petróleo, apenas un 1,2 % más que la media mensual registrada en 2025, frente al aumento del 55,8 % de su valor.

Estados Unidos fue el principal suministrador de crudo a los Veintisiete durante el segundo trimestre, con el 18,8 % del total, seguido de Noruega (14,3 %) y Kazajistán (13,4 %).

El encarecimiento también afectó al gas, aunque de forma más moderada.

El valor de las importaciones de gas natural por tubería aumentó un 18,5 %, mientras que su volumen creció un 3,4 %. En el caso del gas natural licuado (GNL), el valor de las importaciones aumentó un 4,1 % pese a que la cantidad comprada disminuyó un 5,6 %.

Estados Unidos concentró además el 63,2 % de las compras europeas de GNL, muy por delante de Rusia, con un 17,3 %, y Argelia, con un 8,1 %.

Noruega continuó, por su parte, como principal proveedor de gas por gasoducto, con el 51,2 %, seguida de Argelia (18,2 %) y el Reino Unido (11,1 %), que superó a Rusia (10,2 %).

La presión sobre los precios energéticos se reflejó asimismo en los surtidores europeos y, según datos difundidos también este martes por Eurostat, los combustibles y lubricantes para el transporte personal en agosto mostraron un incremento de precio del 23,8 % respecto a un año antes, después de registrar aumentos interanuales del 13,7 % en junio y del 16,9 % en julio.

Los precios subieron en 26 de los 27 Estados miembros y en 18 de ellos el incremento superó el 20 %. Las mayores alzas se produjeron en Bulgaria (34,5 %), Lituania (28,8 %), Finlandia (27,6 %), Alemania (27,5 %) y Francia (27,4 %).

Además, sólo entre julio y agosto el diésel se encareció un 8,3 % en la UE y la gasolina, un 3,3 %.

España, por su parte, registró el mayor incremento mensual de la gasolina entre los Veintisiete, con una subida del 8,2 %.

En un contexto de fuerte tensión en los mercados energéticos por la crisis en Oriente Medio y el estrecho de Ormuz, el comisario europeo responsable de Economía, Valdis Dombrovskis, señaló en declaraciones a su llegada a un consejo de Asuntos Generales de ministros de la UE que el club comunitario está resistiendo pese a la escalada de precios.

«La economía europea está mostrando resiliencia frente al actual ‘shock’ energético», dijo el letón, quien no obstante recomendó «continuar alejándose de la dependencia de combustibles fósiles». EFE

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