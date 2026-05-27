La falta de divisas en Cuba afecta a varios miles de españoles que reciben ayudas públicas

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Claudia Dupeirón

La Habana, 27 may (EFE).- La falta de divisas en los bancos de Cuba afecta a varios miles de beneficiarios de ayudas públicas desde España, que acaban recibiéndolas en una tarjeta prepago para comprar sólo en las limitadas tiendas estatales o tienen que luchar, a veces durante meses, para cobrar una parte en efectivo.

Es el caso del cubano-español Raúl Viso Zurita, de 78 años, que en diciembre de 2025 comenzó un complejo proceso para tratar de cobrar en mano los alrededor de 360 euros que recibe anualmente de la Xunta de Galicia.

Para Viso, y muchos otros, estos ingresos en divisas son esenciales porque la pensión media no basta para comer un sólo día, la inflación se ha disparado en los últimos años y la dolarización alcanza cada vez a más productos básicos.

Pero cuando este jubilado llegó a su sucursal del Banco Popular de Ahorro (BPA), le dijeron «claro y tajante» que su ayuda había llegado, aunque, por las dificultades financieras que atraviesan los bancos del país, de titularidad estatal, «debía cobrar al menos la mitad» de la ayuda en la llamada tarjeta Clásica.

Este medio de pago, lanzado en 2024 por una financiera de Gaesa, el conglomerado empresarial de los militares, es una tarjeta prepago en divisas que sólo se puede emplear en tiendas estatales en dólares, por lo general poco abastecidas, y de la que no se puede retirar efectivo.

El mecanismo, controvertido para muchos usuarios, se puso en marcha para paliar algunos de los graves desequilibrios económicos del país, de la falta de fondos de los bancos a la inflación desbocada, pasando por los problemas generales de efectivo y la caída de los ingresos en divisas del Estado.

Viso relata que en aquel momento aceptó ese reparto a fin de evitarse viajes al banco, pues la entidad queda a unos 10 kilómetros desde su casa y el transporte es caro y escaso. Y con un añadido: le dijeron que no podían entregarle el efectivo en ese momento por falta de disponibilidad y que ya le avisarían.

Después de tres meses y «toda una serie de tragedias» -de una negativa en el banco a una queja que publicó en el periódico estatal Juventud Rebelde- Viso lo logró. «Me llamaron del BPA para pagarme mi dinero en efectivo», zanja satisfecho.

Su caso no es una excepción. Varios miles de las más de 167.000 personas con nacionalidad española que residen en la isla reciben ayudas públicas tanto del Gobierno de España como de sus comunidades autónomas, y la inmensa mayoría las perciben exclusivamente a través de la tarjeta Clásica, según se desprende de cifras oficiales del Ejecutivo español.

Miles de beneficiados

Sólo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destinó en 2025 más de 400.000 euros a ayudas (extraordinarias y periódicas) y subvenciones, tanto a personas individuales como a asociaciones que apoyan a ciudadanos españoles en la isla.

Consolación Rodríguez Alba, consejera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en la embajada de España en Cuba, asegura a EFE que son conscientes de «las dificultades en el cobro íntegro de las ayudas» y destaca que esto tiene como causa «las circunstancias especialmente ingratas que padece este país».

Pese a la situación, recalca, «España no se plantea reducir o revisar las cuantías, consciente de su responsabilidad con la comunidad española en Cuba».

También están al tanto de esta situación distintos gobiernos autonómicos, pues en la isla residen descendientes de migrantes de muchas comunidades autónomas, entre las que destacan por volumen Galicia, Canarias y Asturias.

Precisamente, a principios de este mes una delegación de funcionarios asturianos viajó a la isla para conocer «de primera mano» la situación de sus ciudadanos allí y «facilitarles la ayuda que impulsa esa administración autonómica», explica a EFE el director general de Reto Demográfico y Emigración en funciones, Marcos Niño.

Durante su estancia sostuvieron reuniones con la colectividad asturiana en La Habana y Villa Clara (centro de Cuba) y reunieron unas 520 solicitudes de ayuda para el presente año.

Niño significa que las ayudas correspondientes a 2025 comenzaron a entregarse este mes, con un monto de entre 250 a 350 euros por persona, y que están siendo depositadas íntegramente en tarjeta prepago. El valor total estimado para estas ayudas es de 156.000 euros aproximadamente.

Detalla que cada planilla «se evalúa por los técnicos de la Consejería del Gobierno de Asturias» y, si es aprobada, se manda el dinero al BPA en Cuba, «que se encargará de entregarla a través de la tarjeta Clásica». EFE

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