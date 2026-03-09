La Fiscalía china alerta del aumento de estafas digitales y fraude en línea

Pekín, 9 mar (EFE).- La Fiscalía Suprema de China destacó este lunes el aumento de los casos relacionados con delitos cometidos a través de internet, como el fraude en línea y las estafas digitales, y defendió reforzar la respuesta judicial frente a este tipo de actividades.

Así lo señala el informe anual de trabajo presentado este lunes por el presidente de la Fiscalía Popular Suprema, Ying Yong, ante la Asamblea Nacional Popular (ANP), el máximo órgano legislativo del país, que celebra estos días su sesión plenaria anual en Pekín.

El documento señala que la Fiscalía intensificó durante el último año las investigaciones y procesamientos contra redes de fraude en telecomunicaciones y otras modalidades de estafa digital, un fenómeno que recientemente se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las autoridades chinas en materia de seguridad pública y protección de los consumidores.

En su informe, la Fiscalía subraya que los fiscales deben reforzar la cooperación con otros organismos y mejorar los mecanismos de investigación para perseguir este tipo de delitos, que con frecuencia operan mediante redes transnacionales y estructuras organizadas.

Las autoridades chinas han advertido en repetidas ocasiones del papel de centros de fraude instalados en países del sudeste asiático, especialmente en zonas fronterizas de Birmania, Laos o Camboya, donde bandas criminales han operado complejos dedicados a engañar a víctimas en China y otros países mediante plataformas digitales.

En algunos casos, las organizaciones criminales reclutan o trasladan a personas al extranjero con falsas ofertas de trabajo y posteriormente las obligan a participar en esquemas de fraude en línea dirigidos contra usuarios de internet, bajo amenazas de violencia extrema, según ONG de derechos humanos.

Las campañas contra estas redes se han intensificado recientemente mediante operaciones con países vecinos para desmantelar los centros de fraude y repatriar a ciudadanos chinos implicados o víctimas de estas organizaciones.

La Fiscalía sostuvo que reforzará la persecución de este tipo de delitos y mejorará la protección de los usuarios frente a fraudes cada vez más sofisticados, en un contexto de rápida expansión de los servicios digitales y de las plataformas de pago en línea en el país asiático.

En los últimos meses, los tribunales chinos han intensificado los procesos contra redes asentadas en el norte de Birmania, con 39 personas condenadas a cadena perpetua o penas superiores, de las cuales 16 recibieron la pena capital con ejecución inmediata. EFE

