La gasística rusa Gazprom, la empresa más endeudada del país, según Forbes

2 minutos

Moscú, 15 oct (EFE).- La empresa energética Gazprom se convirtió en la empresa más endeudada de Rusia y acumula más de 73.546 millones de dólares en números rojos, según Forbes.

La empresa gasística Gazprom suma una deuda de 5,79 billones de rublos (más de 73.546 millones de dólares) después de perder el mercado europeo a causa del inicio de la guerra de Ucrania y las sanciones internacionales impuestas por Occidente, por lo que también perdió el primer puesto entre las compañías con los mayores ingresos del país.

En segundo lugar se encuentra Rosneft, que a finales de 2024 tenía una deuda aproximadamente de 3,6 billones de rublos (unos 45.728 millones de dólares).

La petrolera dejó de publicar la mayoría de datos tras 2022, por lo que Forbes calculó su endeudamiento a partir de su EBITDA y el ratio de deuda neta a EBITDA.

Ferrocarriles Rusos (RZhD) ocupa el tercer puesto con 3,36 billones de rublos (unos 42.679) en números rojos debido al cambio del flujo comercial tras la guerra, por lo que ha tenido que aumentar su inversión, señala Forbes.

Otras empresas que ocupan la lista son la energética nuclear Atomenergoprom; el Complejo Químico del Báltico; la Compañía Estatal de Arrendamiento de Transporte (GTLK); la metalúrgica y energética Grupo En+; la minera y metalúrgica Norilsk Níquel; SIBUR, dedicado a la industria química; y la empresa estatal de carreteras Avtodor.

Gazprom se encuentra en estos momentos en el peor momento de su historia al afrontar una profunda crisis después de perder la mayoría de sus ingresos, que provenían del mercado de gas en la Unión Europea.

La guerra de Ucrania ha provocado una reestructuración de la economía rusa, que se está reorientando hacia Asia, pero que también se ha llevado por delante a muchas empresas nacionales y desencadenado una crisis en distintos sectores como el de la energía y la metalurgia.EFE

mos/alf