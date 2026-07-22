La Guardia Costera rescata una tortuga boba de unos 80 años en los Cayos de Florida

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Miami (EE. UU.), 22 jul (EFE).- Una tortuga boba, una especie amenazada en Estados Unidos, ha sido rescatada por la Guardia Costera cuando nadaba de forma errática en los Cayos de Florida y permanece ingresada en un centro especializado, donde los veterinarios analizan su estado de salud.

La tortuga (Caretta caretta), de unos 80 años y 122 kilogramos, fue rescatada el fin de semana y llevada a The Turtle Hospital, en la ciudad de Marathon, en los Cayos de Florida, en el extremo sur de Estados Unidos.

El ejemplar mostraba un comportamiento nervioso y poco común en la superficie cuando la avistaron unos navegantes, que permanecieron junto a ella hasta que la Guardia Costera la trasladó a tierra desde un punto situado a unos 11 kilómetros al sur del islote Sugarloaf.

Esta hembra, bautizado como ‘Timmy’ por los trabajadores de The Turtle Hospital, se recupera en una piscina poco profunda de este centro tras recibir sueros y vitaminas. Incluso ya ha podido comer sólido.

Expertos de este hospital de tortugas han realizado exámenes de sangre y aún están a la espera de varios resultados para emitir un diagnóstico oficial, aunque por su comportamiento intuyen problemas neurológicos causados por el impacto contra embarcaciones o bacterias y toxinas en su sangre.

Abierto desde 1986, The Turtle Hospital asegura haber devuelto al mar a más de 1.500 tortugas afectadas por choques con embarcaciones, enredos en instrumentos de pesca o enfermedades.

Las tortugas bobas están protegidas en Estados Unidos por la Ley federal de Especies en Peligro de Extinción, que las cataloga como especie amenazada. EFE

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(foto)