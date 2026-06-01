La Guardia Revolucionaria iraní responde a la ofensiva de EE.UU. atacando base aérea

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Redacción Internacional, 1 jun (EFE).- La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) dijo este lunes que respondió a una ofensiva de EE.UU. contra una torre de telecomunicaciones en el sur del país lanzando un ataque contra una base aérea estadounidense.

«Tras la agresión del Ejército estadounidense contra una torre de telecomunicaciones en la isla de Sirik, en la provincia de Hormozgán, hace una hora, cazas de la Fuerza Aeroespacial de la IRGC atacaron la base aérea desde la que se originó dicha agresión», señaló el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al mismo.

El texto no especifica dónde está la base estadounidense y añade que «los objetivos previstos fueron destruidos».

La Guardia advirtió que, «si la agresión se repite, la respuesta será completamente diferente» y «la responsabilidad recaerá sobre el agresivo régimen estadounidense».

En paralelo, EE.UU. anunció que el fin de semana lanzó varios ataques contra Irán, en respuesta a «acciones agresivas» del país persa, entre ellas el derribo de un dron en aguas internacionales.

Ambos anuncios se producen mientras Washington y Teherán negocian -con mediación de Pakistán- un plan de paz para acabar con la guerra. El presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo el viernes una reunión con su equipo de seguridad para tomar una decisión «final» sobre el tema que concluyó sin acuerdo, según medios estadounidenses.

El domingo, Trump subrayó que su propuesta incluye cláusulas detalladas sobre el programa nuclear iraní, después de que se la prensa de su país informara de que el mandatario había pedido enmendar algunas disposiciones del borrador en el que ambas partes llevan semanas trabajando.

Su mensaje llegó después de que distintos medios, citando fuentes cercanas a las negociaciones, aseguraran que el magnate neoyorquino pidió enmendar algunos aspectos del documento relativos al programa nuclear de Irán y a la reapertura del estrecho de Ormuz. EFE

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