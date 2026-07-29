La guerra de Oriente Medio se propaga con ataques de EEUU y Arabia Saudita en Irak

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Después de varios días de calma, la guerra en Oriente Medio se reactivó este miércoles con bombardeos contra Irán y ataques sauditas y estadounidenses en Irak contra los grupos respaldados por Teherán.

Los bombardeos se produjeron tras una pausa en los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, en un conflicto que cada vez involucra a más aliados de ambas partes en la región, especialmente los grupos armados respaldados por Teherán.

Las nuevas hostilidades dispararon los precios del crudo en más del 5% ante los temores de que los combates afecten el suministro mundial de petróleo.

Por su parte, Irán lanzó misiles contra bases militares estadounidenses en Jordania, en su primer ataque contra sus vecinos del Golfo desde la reanudación de las hostilidades.

«Mientras continúen las amenazas contra la República Islámica de Irán (…) continuará la resistencia», afirmaron en un comunicado los Guardianes de la Revolución.

En respuesta, el presidente Donald Trump dijo que va a golpear «duro» a la república islámica, poco después de que la prensa iraní reportara bombardeos estadounidenses contra una ciudad en el noroeste del país.

«Les vamos a pegar duro. Van a recibir una paliza», dijo el mandatario según un corresponsal de la cadena Fox News que habló con el mandatario.

– «Peligrosa escalada» –

La operación aérea conjunta en Irak se dio luego de ataques lanzados contra instalaciones petroleras de Arabia Saudita por grupos que el reino calificó como «milicias terroristas leales a Irán».

El ejército estadounidense dijo que el ataque en Irak se dirigió a sitios logísticos y armamentísticos de un grupo alineado con Irán. Según Trump, la ofensiva estuvo coordinada con Irak.

Sin embargo, la presidencia de Irak denunció los bombardeos como «un ataque inaceptable y una flagrante violación de la soberanía».

Según la alianza de milicias iraquíes Hashed al Shaabi, 20 de sus integrantes murieron en la acción y denunció una «peligrosa escalada» contra una «institución oficial de seguridad».

Esta alianza, también conocida como Frente de Movilización Popular (FMP), fue creada en 2014 para combatir a los yihadistas antes de ser formalmente integrada a las fuerzas armadas iraquíes.

Incluye brigadas de grupos proiraníes conocidos por actuar unilateralmente.

Bagdad cuenta con Washington y Teherán como sus principales aliados, pero la enemistad entre ambos ha convertido desde hace tiempo a Irak en un campo de batalla indirecta entre Estados Unidos e Irán.

Los ataques se dieron tras la creciente presión de Estados Unidos sobre Irak para que desarme a los grupos proiraníes en su territorio.

– El frente del mar Rojo –

Estados Unidos había dicho que el cese de los combates se dio para facilitar una nueva ronda de negociaciones con Irán.

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron el miércoles que habían atacado y detenido tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz y que mantenían «control total» de esa vía marítima, por donde pasaba 20% del suministro mundial de petróleo antes de la guerra.

Las tensiones en esta vía convirtieron en toda más clave la navegación por el mar Rojo, que Arabia Saudita usaba como alternativa para exportar su enorme producción petrolera.

Sin embargo, la semana pasada, los rebeldes hutíes, un grupo respaldado por Irán que controlan amplias partes de Yemen, anunció que iban a bloquear a los buques con origen o destino a los puertos de Arabia Saudita.

El ministro de Información del gobierno de Yemen reconocido internacionalmente dijo a la AFP que el plan de los hutíes es establecer un sistema de cobro de tasas a los barcos que transitan por el estrecho de Bab al Mandeb, que da acceso al mar Rojo.

Los Guardianes de la Revolución están «ayudando en el esfuerzo», afirmó el ministro Moammar al Eryani.

Esta reactivación del conflicto se dio en momentos en que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitaba Washington para reunirse con el presidente Donald Trump, un encuentro que ambas partes consideraron positivo.

Israel no ha participado en la última ronda de hostilidades desatadas este mes entre Estados Unidos e Irán.

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