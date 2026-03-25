La Habana autoriza a una empresa española a gestionar remesas hacia Cuba

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La Habana, 25 mar (EFE).- El Banco Central de Cuba (BCC) ha autorizado a una empresa española a gestionar remesas destinadas a la isla, incluida la entrega de divisas en efectivo, informaron este miércoles medios oficiales.

La decisión, que sigue a otra autorización similar otorgada en diciembre, tiene lugar en un entorno financiero adverso para Cuba después del endurecimiento de las sanciones del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la isla.

Bagalso Internacional, con sede física y legal en Lugo, podrá a partir de este viernes «canalizar fondos» a cuentas y tarjetas nacionales, «entregar efectivo en moneda nacional o en divisas» y operar «plataformas digitales» para cumplir las «actividades autorizadas», según publicó la Gaceta oficial extraordinaria 48/2026.

La empresa, que debe nombrar un representante legal en Cuba, está asimismo obligada a trasparentar tarifas y comisiones, someterse a la regulación cubana y garantizar la seguridad de la información que procesa en entornos digitales.

El BCC destacó que la entidad cumple con todos los requisitos, incluyendo la presentación de un plan de negocios, y un procedimiento para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

En diciembre pasado el BCC autorizó a la empresa estadounidense Cubamax Travel la gestión de remesas, aunque -a diferencia de la española- siempre «a través de instituciones financieras cubanas».

Según cálculos de economistas independientes, las remesas han sido tradicionalmente una de las tres primeras fuentes de ingresos de divisas de Cuba, junto al turismo y los servicios médicos.

La presión estadounidense de los últimos años y la crisis del sector bancario de la isla ha llevado a que la mayor parte de estos flujos discurra ahora por vías informales. EFE

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