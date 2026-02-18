La IA sale de Silicon Valley en una cumbre que baja los algoritmos a la vida cotidiana

Nueva Delhi 18 feb (EFE).- La Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial (IA) celebrada esta semana en Nueva Delhi ha querido mostrar en su tercera jornada este miércoles su capacidad para tender un puente definitivo entre la investigación académica de alto nivel y su aplicación práctica en la industria global y en la vida común.

Esta cita internacional deja claro que la tecnología ya no es ciencia ficción ni una herramienta exclusiva de los gigantes de California de Silicon Valley, sino una realidad donde el algoritmo finalmente ha bajado a la tierra para integrarse en nuestras casas, en cómo nos comunicamos, en la comida que consumimos o en la camilla del hospital.

El primer taxi aéreo nace en la India

El futuro de la movilidad urbana ya tiene fecha y lugar: el segundo trimestre de 2027 en la India. La empresa emergente The ePlane Co, incubada en el Instituto de Tecnología de la India (IIT) de Madrás, ha presentado el primer taxi aéreo eléctrico del país, diseñado para transformar el transporte regional.

«La aeronave cuenta con los mismos cinco sentidos que tenemos los humanos para procesar el mundo que nos rodea y llevar a las personas donde quieran», explicó a EFE el director de Marketing y Marca, Vikkalp Mittal.

Su gran ventaja competitiva es su «cerebro» tecnológico, desarrollado mediante una colaboración estratégica con NVIDIA, que fabrica chips a medida (modelos Blackwell y NPU) exclusivamente para esta aeronave.

Mientras que proyectos similares en Estados Unidos permanecen bloqueados por la burocracia, esta aeronave es la única que dispone de una certificación, en este caso de la Dirección General de Aviación Civil (DGCA) de la India, lo que la sitúa en la carrera para ser el primer taxi aéreo comercial del mundo en funcionamiento.

La IA llega a la comida que consumimos

La firma tecnológica AgriPilot presentó este miércoles en Nueva Delhi una expansión de su sistema de inteligencia artificial para los mercados de México y el Cono Sur. Esta herramienta, apoyada en la infraestructura de Microsoft, procesa datos satelitales y sensores de suelo para optimizar el uso de agua y fertilizantes en la comida que llega a nuestras mesas.

«Nuestros sistemas han demostrado la capacidad de duplicar la producción en miles de granjas mediante una gestión precisa de los recursos», afirmó a EFE el director ejecutivo de la compañía, Prashant Mishra.

Según Mishra, la tecnología también permite la agricultura vertical urbana, con capacidad de producir hasta 15 kilogramos de vegetales en espacios reducidos como balcones, llevando la seguridad alimentaria directamente al interior de los hogares.

Un brazo robótico para diagnósticos a distancia

El gigante Wipro sorprendió con una demostración de diagnóstico remoto diseñada para conectar hospitales urbanos con zonas rurales aisladas. El sistema utiliza un brazo robótico que realiza escaneos y ultrasonidos a un paciente mientras el médico, que trabaja en remoto desde otra localización, supervisa la prueba en tiempo real.

La IA de Wipro interpreta los informes y propone un diagnóstico al facultativo. «Esto refleja cómo se harán las cirugías y diagnósticos del futuro», explicó Sandhya Ramachandran, directora de tecnología (CTO) de Wipro, subrayando que la tecnología actúa como un asistente que cierra la brecha sanitaria donde no hay especialistas presentes.

Algoritmos contra la brecha de género

En la India rural, millones de mujeres viven atrapadas en la exclusión financiera porque no tienen «papeles» ni un historial bancario que demuestre su solvencia.

La cumbre ha dedicado toda una sección para abordar la inclusión de la mujer en la IA (AI by HER) y cómo su aplicación puede ser una llave para su entrada definitiva en el mundo financiero de manera autónoma.

La empresa india Able Credit, premiada en esta cumbre, utiliza una plataforma de IA que analiza datos alternativos como el uso del móvil para crear un perfil de confianza digital y permitir que cualquier mujer con un pequeño negocio en una aldea remota consiga un microcrédito en minutos, sin necesidad de avales ni trámites presenciales.

El fin de la barrera lingüística

La cumbre también mostró cómo la IA ha logrado derribar la última gran frontera, el idioma, que ha tenido como productor protagonista a Google, que ha creado una tecnología que permite mantener conversaciones fluidas en tiempo real en más de 70 idiomas.

El sistema integra de forma nativa diez lenguas indias, incluyendo dialectos que solo se hablan en pequeñas zonas rurales de la India. EFE

