La inflación de los últimos doce meses en Brasil llega al 4,68 %

Brasilia, 11 nov (EFE).- La inflación en Brasil se situó en un 0,09 % en octubre pasado, lo que llevó el índice acumulado en lo que va de 2025 al 3,73 % y ubicó la tasa interanual en un 4,68 %, según un informe difundido este martes por el Gobierno.

En octubre, el aumento de los precios se contuvo en relación al mes anterior, cuando había llegado al 0,48 %, de acuerdo con el boletín del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

Ese organismo estatal atribuyó la caída sobre todo a una rebaja de los precios de la energía eléctrica y de los alimentos, que han contribuido para llevar la tasa interanual desde el 5,17 % del mes pasado al 4,68 % registrado en octubre.

A pesar de que la inflación está controlada en torno del 5 % desde hace meses, el Banco Central de Brasil mantiene los tipos de referencia en un 15 %, un nivel que según el Gobierno es «exagerado» y atenaza el crecimiento económico.

Este mismo martes, el Banco Central alertó de que mantendrá «una política monetaria significativamente contraccionista por un período bastante prolongado», en parte por los aranceles del 50 % que EE.UU. le impuso en agosto pasado a gran parte de las exportaciones brasileñas.

La economía brasileña creció un 3,2 % en 2023, se expandió un 3,4 % en 2024 y para este año se prevé que mantendrá esa tendencia, pero con una tasa que caerá al 2,5 %, según las mejores previsiones, que el Gobierno atribuye en gran medida a los elevados tipos de interés. EFE

