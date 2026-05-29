La inflación en Francia repunta al 2,4 % en mayo impulsada por la energía

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París, 29 may (EFE).- Los precios al consumo en Francia aumentaron un 2,4 % interanual en mayo de 2026, frente al 2,2 % registrado en abril, debido principalmente al encarecimiento de la energía, según la estimación provisional publicada este viernes por el instituto nacional de estadística Insee.

El repunte de la inflación se explica, al igual que en marzo y abril, por la aceleración de los precios energéticos, impulsados este mes por el aumento del precio del gas. También se produjo una subida de los precios de los servicios, aunque más moderada.

En cambio, los precios de los alimentos mantuvieron el mismo ritmo de crecimiento interanual que el mes anterior, al igual que los productos manufacturados y el tabaco.

En términos mensuales, el índice de precios al consumo subió un 0,1 % en mayo, encadenando así cuatro meses consecutivos de incrementos, aunque muy por debajo del 1 % registrado en abril.

Según el Insee, este ligero avance mensual responde al aumento de los precios de la energía, especialmente del gas, pese a una leve caída de los productos petrolíferos, así como al encarecimiento de los alimentos frescos.

Los precios de los productos manufacturados registraron una ligera subida mensual, mientras que los servicios y el tabaco permanecieron estables.

Por su parte, el índice armonizado de precios al consumo (IPCA), utilizado para las comparaciones en la eurozona, aumentó un 2,8 % interanual en mayo, frente al 2,5 % de abril. En comparación mensual, el indicador avanzó un 0,1 %, tras el 1,2 % del mes anterior. EFE

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