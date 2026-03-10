La inflación en Honduras se modera al 3,46 % a febrero de 2026, dentro de la meta oficial

Tegucigalpa, 10 mar (EFE).- La inflación interanual en Honduras se situó en el 3,46 % al cierre del primer bimestre de 2026, por debajo del 4,75 % registrado en 2025, y se mantuvo dentro del rango de tolerancia oficial, fijado en el 4 % ± 1 punto porcentual, informó este martes el Banco Central.

El organismo hondureño precisó, en un informe, que la inflación entre enero y febrero pasado refleja una «tendencia moderada» en el ritmo de crecimiento a corto plazo.

Detalló que el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que más incidió en la inflación interanual, con una contribución de 1,16 puntos porcentuales, seguido de restaurantes y servicios de alojamiento (0,58 puntos); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,39 puntos); muebles, equipos y mantenimiento del hogar (0,29 puntos) y cuidado personal (0.29 puntos).

El emisor del Estado indicó que estos cinco sectores contribuyeron, en conjunto, al 78,3 % del resultado de la inflación interanual.

En términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación de 0,40 % en febrero, una cifra inferior al 1,15 % reportado en el mismo mes de 2025.

El Banco Central precisó que el comportamiento inflacionario en febrero estuvo determinado principalmente por el incremento en los precios de educación, combustibles de uso vehicular y algunos alimentos perecederos.

Al mismo tiempo indicó que, de los 405 bienes y servicios que componen la canasta de consumo, el 49,4 % registró aumentos en sus precios respecto al mes anterior, el 32,3 % mostró disminuciones y el 7,9 % restante no presentó variación.

El Banco Central enfatizó que la inflación acumulada a febrero alcanzó el 0,29 %.

Los bienes transables —aquellos que pueden intercambiarse internacionalmente— registraron una variación del 0,47 %, impulsados por el repunte del 0,29 % en el transporte, añadió.

Este incremento obedece a las «persistentes tensiones geopolíticas y la fragilidad de las cadenas globales de suministro» que mantienen «presiones» sobre el mercado energético, factores que han provocado «aumentos y volatilidad» en los precios de los carburantes y en los costos operativos y productivos internacionales.

También, influyó el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas, que sufrió un «shock de oferta transitorio» en los productos agrícolas debido a que la reducción estacional de la producción nacional obligó a elevar las importaciones para cubrir el consumo interno.

El índice de bienes y servicios no transables —consumidos en el mercado interno— mantuvo una tendencia estable de 0,24 % en febrero, impulsado por la evolución del sector de educación (0,24 puntos porcentuales), salud y vestimenta y calzado.

El sector de información y comunicación registró una reducción de precios gracias al ajuste de planes residenciales, que presentan condiciones comerciales favorables para los consumidores.

En 2025, Honduras cerró con una inflación acumulada del 4,98 %, superior en 1,1 puntos porcentuales al 3,88 % registrado en 2024, según cifras oficiales. EFE

