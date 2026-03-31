La inflación en Italia repunta al 1,7 % en marzo agravada por el precio de la energía

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Roma, 31 mar (EFE).- La inflación en Italia repuntó este mes de marzo al 1,7 % en base interanual, frente al 1,5 % del mes anterior, a causa sobre todo del encarecimiento de los precios de la energía, en medio de la crisis causada por la guerra en Irán.

El aumento en comparación con marzo del 2025 ha sido del 1,7 % y del 0,5 % respecto a febrero de este año, según datos provisionales publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística.

La causa principal es el encarecimiento de la energía, en medio del fuego cruzado en el golfo Pérsico y en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de gas y petróleo, desatado desde el 28 de febrero por el ataque estadounidense-israelí a Irán.

Los precios de la energía han pasado de registrar una contracción del – 6,6 % en marzo del pasado año a reducirla al – 2,3 % este 2026, según explica el ente estadístico.

Por sectores, también se encarecieron en un 4,2 % internanual los servicios financieros y de seguros, un 3,4 % los de la restauración y hoteleros y un 2,7 % los productos alimentarios y bebidas.

De media, el carro de la compra de los italianos ha sido un 2,2 % más caro este mes de marzo.

El presidente del Banco de Italia, Fabio Panetta, ha considerado en un informe macroeconómico sobre el ejercicio 2025 que la guerra en Oriente Medio «ha modificado bruscamente las perspectivas de la inflación y del crecimiento» en Italia y en la zona del euro.

Asimismo ha advertido que, incluso si cesaran inmediatamente las hostilidades, «el regreso a unas condiciones ordinarias del mercado de la energía implicarían plazos no breves». EFE

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