La inflación en México desciende a 3,69 % en 2025 tras sorprender a la baja

3 minutos

Ciudad de México, 8 ene (EFE).- La tasa de inflación mexicana descendió en el cierre de 2024 al 3,69 %, por debajo de las expectativas del mercado, tras sorprender a la baja y terminar en su menor nivel desde hace casi cinco años, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La inflación del último mes de 2025 estuvo por debajo del 4,21 % anual de 2024 y del 7,82 % de 2022, el mayor nivel en lo que va del siglo, mientras que en noviembre pasado fue del 3,8 %.

Además, fue menor a lo esperado por el sector privado, que pronosticaba un 3,79 %, según la última encuesta del Banco de México (Banxico) en diciembre.

En su reporte, el Inegi expuso que el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 0,28 % en el mes.

El instituto de estadística recordó que en el mismo mes de 2024 la inflación mensual fue de 0,38 % y la anual de 4,21 %.

Por productos

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye artículos de alta volatilidad, subió un 0,41 % mensual y un 4,33 % anual, detalló el instituto autónomo.

Mientras que la partida no subyacente decreció un 0,16 % a tasa mensual, aunque se incrementó en un 1,61 % interanual.

Dentro del subgrupo subyacente, las mercancías avanzaron un 0,33 % en el mes y un 4,30 % en el año.

En tanto, los servicios se encarecieron un 0,48 % mensual y un 4,35 % anual.

En los no subyacentes, los precios de los agropecuarios se redujeron un 0,66 % en el mes, pero aumentaron un 0,88 % frente al año pasado.

Y los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se elevaron un 0,24 % en el mes y un 2,19 % en el año.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, creció un 0,16 % mensual y un 3,75 % anual.

Los rubros con mayores incrementos interanuales fueron los restaurantes y servicios de alojamiento (7,35 %), los servicios educativos (5,81 %), y el cuidado personal, protección social y bienes diversos (5,79 %).

Mientras que los productos genéricos que más subieron en el mes fueron el tomate verde (27,01 %), el transporte aéreo (19,89 %) y los servicios turísticos en paquete (5,23 %).

Tendencia a la baja

La inflación terminó el 2025 a la baja tras el 3,8 % de noviembre, aunque ha ido en descenso desde junio cuando se redujo al 4,32 % tras haber alcanzado el 4,42 % en mayo, su mayor nivel en el año.

De esta manera, el 2025 cerró el año con la menor inflación para un diciembre desde el 2020, cuando ante la pandemia del covid-19 y las disrupciones en las cadenas la inflación se ubicó en un nivel de 3,15 %.

Los precios cerraron en 2023 en 4,66 %, y en 2022 con una subida del 7,82 %, el mayor nivel de 22 años, mientras que en 2021 terminaron en 7,36 %, que entonces también representó ese récord.

El dato de 2025 está aún por encima de la meta de 3 % anual del Banco de México, que el 18 de diciembre recortó por cuarta vez consecutiva la tasa de interés en 25 puntos hasta el 7 %. EFE

csr/rod