La inflación interanual repunta en Cuba y se sitúa en junio en el 18,27 %

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La Habana, 13 jul (EFE).- La inflación interanual en el mercado formal en Cuba repuntó más de dos puntos porcentuales en junio y se situó en el 18,27 %, mientras que la mensual saltó un 2,82 %, según informó este lunes la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

De esta forma, se consolida el alza registrada durante varios meses este año y que muestran el shock económico que ha supuesto el cerco petrolero de EE.UU. a la isla, que disparó los precios de manera generalizada, pero especialmente en la alimentación, el transporte e incluso en la educación.

El incremento de la inflación en la isla podría ser, sin embargo, significativamente mayor, según han advertido los economistas independientes, que apuntan a que las estadísticas de la ONEI no recogen de forma adecuada las dinámicas del mercado informal y del sector privado.

Por categorías, resalta el aumento interanual en Restaurantes y Hoteles (29,39 %), seguido del Transporte (23,94 %), Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (22,79 %) y la Educación (21,63 %).

El sector de la Vivienda también mostró un incremento de al menos un punto porcentual respecto a mayo y se situó en el 19,72 %. Además, otras categorías evidenciaron aumentos como Muebles para el hogar (15,22 %), Bienes y Servicios Diversos (14,63 %) y Prendas de Vestir y Calzado (12,09 %).

El sector de la Salud (0,55%) se mantiene como la categoría menos inflacionaria y también reportó un repunte bajo, las Comunicaciones (0,62 %).

Cuba se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de seis años. La combinación de la pandemia de la covid-19, el endurecimiento de las sanciones de EE.UU. y las fallidas políticas económicas y monetarias nacionales agravaron los problemas estructurales de la economía cubana.

Esa situación se ha deteriorado notablemente desde enero por la decisión de Washington de bloquear cualquier envío de combustible a la isla, a lo que se sumó desde mayo una nueva oleada de sanciones secundarias a sectores claves de la economía, que ha agravado la precariedad en el país caribeño.

La economía cubana en 2026 se caracteriza por una crisis severa y profunda, marcada por el colapso de la infraestructura energética, escasez crítica de combustible, alimentos y medicinas y una elevada inflación.

En este contexto, las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) apuntan a que Cuba afrontará este año la contracción económica más profunda de la región, con un decrecimiento del 6,5 % de su Producto Interno Bruto (PIB), a lo que habría que sumar la caída acumulada de más de un 15 % entre 2020 y 2025, según cifras oficiales.

cdg/cpy