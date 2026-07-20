La irlandesa SMBC Aviation encarga 100 aeronaves a Airbus y otros tantos a Boeing

Compartir

1 minuto

Londres, 20 jul (EFE).- La compañía irlandesa de financiación aeronáutica SMBC Aviation Capital anunció este lunes en el inicio del Salón Aeronáutico de Farnborough (suroeste de Londres) un pedido de 200 aviones de fuselaje estrecho de última tecnología, un centenar de la familia de Airbus A320 y otros cien Boeing 737 MAX.

La adquisición, calificada de «histórica» por SMBC Aviation Capital, garantizará un flujo continuo de entregas de nuevos aviones hasta mediados de la década de 2030 y proporcionarán «certeza a largo plazo en la flota» para los clientes de las aerolíneas, según informó el grupo irlandés en un comunicado.

El acuerdo con Airbus abarca 100 aeronaves de la familia A320neo, en concreto 65 modelos A321neo y 35 del A320neo; mientras que el pedido de Boeing contempla 60 modelos del 737 MAX 10 y otros 40 del 737 MAX 8.

De acuerdo con la compañía irlandesa, las familias de aeronaves de los dos grandes gigantes de la aviación representan la última generación de aviones de fuselaje estrecho; ofrecen un consumo de combustible y unas emisiones de dióxido de carbono «significativamente menores» a las de la generación anterior; y proporcionan mayor flexibilidad a las aerolíneas a la hora de operar rutas de corta y larga distancia.

Además de los pedidos a Airbus y Boeing, SMBC Aviation también firmó un acuerdo adicional con CFM International para la adquisición de 90 motores LEAP 1-A adicionales. EFE

rb/fjo/rcf