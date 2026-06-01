La izquierda cuestiona uso de la camiseta de Colombia como símbolo de la ultraderecha

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El candidato presidencial de la izquierda en Colombia, Iván Cepeda, acusó el lunes a su rival Abelardo de la Espriella de haberse «robado» la camiseta de la selección nacional de fútbol, convertida en símbolo de apoyo al ultraderechista.

Al igual que el expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro, que hizo de la camiseta de fútbol de su país un emblema partidista, De la Espriella se viste con la tricolor a pocos días del comienzo del Mundial de Norteamérica 2026.

Como él, miles de futboleros colombianos salen a las calles con la camiseta amarilla.

«El señor De La Espriella acostumbra a robarse las cosas. Ahora se roba la camiseta de la selección Colombia», dijo Cepeda al día siguiente de la primera vuelta, que ganó el abogado millonario representante de la extrema derecha.

De la Espriella y sus seguidores usan la prenda nacional con una modificación: un tigre estampado, característico símbolo de campaña y apodo del ultraderechista.

Catalina Devia, una publicista de 42 años simpatizante del candidato, llevó una para ir a votar el domingo. Un gesto de «patriotismo», según ella.

De 47 años, este outsider de la política ha tenido un ascenso fulgurante, con promesas de mano dura en seguridad que ya han llevado a la derecha a victorias en buena parte de América Latina.

Obtuvo el 43,7% de los votos, frente al 40,9% de Cepeda, un senador aliado del presidente Gustavo Petro y favorito en las encuestas. Ambos se medirán en un balotaje el 21 de junio.

– Separar fútbol y política –

Durante un mitin el domingo por la noche, De la Espriella, su esposa y sus cuatro hijos vestían la camiseta amarilla de la selección nacional, en medio de la euforia en el país ante el inminente inicio de la Copa del Mundo.

Colombia, cuya estrella James Rodríguez ha sido cliente del abogado, jugará su primer partido el 17 de junio contra Uzbekistán.

«¿Desde cuando la selección Colombia es patrimonio de la campaña del señor De la Espriella?», cuestionó Cepeda, de 63 años, en una rueda de prensa en la que dio el pistoletazo de salida a su campaña para la segunda vuelta.

Otros ya vivieron algo similar en Brasil, cuando el ultraderechista Bolsonaro (2019-22) convirtió la camiseta verdeamarela en bandera de sus dos campañas presidenciales.

«Desde que la camiseta fue secuestrada por la extrema derecha (…) no tengo el menor interés en usarla», dijo a la AFP Leonardo de Morais, analista de sistemas de 37 años en Rio de Janeiro.

Afectó «incluso mi afición por el fútbol», agregó el izquierdista.

Consultado por la AFP, David Quitian, antropólogo especializado en deporte, sostuvo que De la Espriella busca unir «la pasión deportiva con la pasión política».

Tras la queja de Cepeda, la Federación Colombiana de Fútbol pidió «mantener» a la entidad «al margen de los debates políticos o electorales».

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