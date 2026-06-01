La izquierda cuestiona uso de la camiseta de Colombia como símbolo político

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El candidato presidencial de la izquierda en Colombia, Iván Cepeda, acusó el lunes a su rival Abelardo de la Espriella de haberse «robado» la camiseta de la selección nacional de fútbol, convertida en símbolo de apoyo al ultraderechista.

Al igual que el expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro, que hizo de la camiseta de fútbol de su país un emblema partidista, De la Espriella se viste con la tricolor a pocos días del Mundial de Norteamérica 2026.

«El señor De La Espriella acostumbra a robarse las cosas. Ahora se roba la camiseta de la Selección Colombia», dijo Cepeda al día siguiente de la primera vuelta, que ganó el abogado millonario representante de la extrema derecha.

De 47 años, este outsider de la política ha tenido un ascenso fulgurante, con promesas de mano dura en seguridad que ya han llevado a la derecha a victorias en toda América Latina.

Obtuvo el 43,7% de los votos, frente al 40,9% de Cepeda, un senador aliado del presidente Gustavo Petro y favorito en las encuestas. Ambos se medirán en un balotaje el 21 de junio.

Durante un mitin el domingo por la noche, De la Espriella, su esposa y sus cuatro hijos vestían la camiseta amarilla de la selección nacional, en plena efervescencia en el país ante la inminencia de la Copa del Mundo.

Colombia jugará su primer partido el 17 de junio contra Uzbekistán.

¿Desde «cuando la Selección Colombia es patrimonio de la campaña del señor De la Espriella?», cuestionó Cepeda, de 63 años, en una rueda de prensa en la que dio el pistoletazo de salida a su campaña para la segunda vuelta.

Consultado por la AFP, David Quitian, antropólogo especializado en deporte, sostuvo que De la Espriella busca unir «la pasión deportiva con la pasión política».

Muchos de sus partidarios asistieron a los actos de campaña con la camiseta de la selección nacional puesta.

Catalina Devia, una publicista de 42 años simpatizante del candidato, llevaba una para ir a votar el domingo. Un gesto de «patriotismo», según ella.

Tras un pedido de pronunciamiento por parte de Cepeda, la Federación Colombiana de Fútbol pidió «mantener» a la entidad «al margen de los debates políticos o electorales».

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