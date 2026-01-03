La izquierda española condena ataque «imperialista» a Venezuela y pide romper relaciones

2 minutos

Madrid, 3 ene (EFE).- Varios ministros y fuerzas de la izquierda española condenaron este sábado el ataque de los EE.UU. contra objetivos de Venezuela, y en algún caso llegaron a pedir que el Gobierno rompa relaciones diplomáticas con Washington.

El movimiento Sumar, que forma parte del Ejecutivo de coalición español, solicitó al propio Gobierno, que preside el socialista Pedro Sánchez, que condene el ataque, pues se trata de un «acto de piratería imperialista».

Además, urgió a evitar que esta operación militar se convierta «en el prologo de ataques y de una invasión de Venezuela, lo que desestabilizaría a toda América Latina», en una publicación en Bluesky.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó «un ataque a gran escala contra Venezuela» y aseguró que Nicolás Maduro ha sido «capturado y sacado por aire del país junto con su esposa».

Según Sumar, este ataque constituye una «gravísima violación» de la Carta de Naciones Unidas, además de «una agresión unilateral injustificada», lo que comparte la dirigente de este movimiento y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Suscriben igualmente los ministros izquierdistas de Sanidad, Mónica García; Cultura, Ernest Urtasun, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, todos ellos de Sumar.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, pidió romper las relaciones diplomáticas de España con los Estados Unidos y salir de la OTAN «antes de que sea tarde».

Belarra denunció en la red X que Estados Unidos «piensa que el mundo es suyo y que puede hacer con sus pueblos lo que le dé la gana».

La eurodiputada de Podemos Irene Montero dijo que Estados Unidos «es un peligro» y que, como «país de paz», España debe «romper toda alianza con EEUU, empezando por la OTAN».

Montero urgió a evitar las «guerras por petróleo» y criticó el peligro que, a su juicio, tiene Estados Unidos: «O les paramos o arrasarán con todo», concluyó.

El líder del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, dijo que fue a la embajada de Venezuela a condenar la «ilegal agresión» de EE.UU., e incidió en que España y la Unión Europea deben manifestarse «de inmediato» en contra.

El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, condenó «los bombardeos» en una publicación en Bluesky y subrayó que «la agresión militar criminal viola la soberanía venezolana y pone en riesgo a la población civil».

«Debemos unirnos frente a la guerra y el imperialismo», concluyó. EFE

nac/jl/vh