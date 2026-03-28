La izquierda mantiene el primer lugar a dos meses de elecciones presidenciales en Colombia

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Bogotá, 28 mar (EFE).- El candidato de izquierda Iván Cepeda aparece sólido en el primer lugar para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo en Colombia, con dos aspirantes de la derecha técnicamente empatados en la lucha por el segundo puesto, según una encuesta divulgada este sábado, a dos meses de los comicios.

El senador Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, se mantiene adelante con el 37,5 % de la intención de voto, señala la encuesta de las firmas Guarumo y Ecoanalítica para el diario El Tiempo.

El segundo lugar muestra un apretada disputa entre el abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria (20,2 %), y la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático (19,9 %), una diferencia mínima que configura empate técnico si se tiene en cuenta que el margen de error de la encuesta es del 2,2 %.

El cuarto lugar es para el voto en blanco (11 %), mientras que detrás se sitúan dos candidatos de centro, Sergio Fajardo (3,9 %) y Claudia López (2,3 %).

El alto porcentaje pronosticado para el voto en blanco y el elevado índice de rechazo de algunos candidatos pueden influir en los resultados, según el sondeo, que escuchó a 3.736 personas entre los pasados 19 y 25 de marzo.

La encuesta preguntó por cuál fórmula presidencial nunca votaría, ante lo cual Cepeda y su compañera para la Vicepresidencia, Aída Quilcué, tuvieron un rechazo del 37,2 %, casi el mismo porcentaje de gente que dice apoyarlos.

Para la fórmula de De La Espriella y José Manuel Restrepo el rechazo es del 22 %, mientras que para Paloma Valencia y Juan Manuel Oviedo cae el 14,7 %, lo que indica que de los tres punteros es la candidatura que tiene más margen para crecer.

En caso de una segunda vuelta el 21 de junio, que a estas alturas parece inevitable, Cepeda vencería a De la Espriella con el 44,9 % contra el 36,4 %.

Si la segunda vuelta es con Valencia, Cepeda se impondría por un margen más estrecho, del 43,3 % contra el 40 %, agrega la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica. EFE

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