La jefa de la inteligencia nacional de EEUU reduce la nómina de la agencia

La jefa de la oficina de inteligencia estadounidense, Tulsi Gabbard, anunció el miércoles que hará fuertes recortes en esa agencia de la que dijo se «quedó corta» en el cumplimiento de su misión y está «llena de abuso de poder».

Gabbard dijo que reducirá la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) en un 40% para el final del año fiscal 2025, un ahorro que se estima en 700 millones de dólares.

«En los últimos 20 años, ODNI se ha inflado y es ineficiente, y la comunidad de inteligencia está plagada de abuso de poder, filtraciones de inteligencia clasificada y politización del uso de la inteligencia como un arma», dijo Gabbard en un comunicado.

En una serie de publicaciones en redes sociales, la jefa de esa agencia agregó que está «recortando la burocracia excesiva, erradicando actores de estado profundo y restaurando el foco de su misión».

También justificó los recortes en una hoja informativa por medio de acusaciones contra el pasado gobierno de Joe Biden, demócrata, al decir que uno de los centros de inteligencia fue «utilizado por la administración anterior para justificar la supresión de la libertad de expresión y censurar la oposición política».

El presidente Donald Trump asumió el cargo en enero con la promesa de reducir el tamaño del gobierno federal y desde entonces ha hecho recortes a diferentes agencias federales.

