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La justicia ordena restablecer el acceso a la Casa Blanca de los medios vetados por Trump

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Redacción Internacional, 24 sep (EFE).- El juez federal Timothy Kelly ha ordenado restablecer el acceso de las cadenas CNN, MS NOW y el periódico Politico a la Casa Blanca, tras haber sido vetados de las instalaciones oficiales por orden del presidente Donald Trump, informó la propia cadena CNN.

La decisión se produce después de una audiencia en la que el juez cuestionó este miércoles que Trump retirara los pases de prensa sin establecer antes reglas claras y sin una notificación a tiempo. EFE

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