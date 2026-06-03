La lectura en papel puede ofrecer al cerebro una ventaja para narrar historias

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Redacción Ciencia, 3 jun (EFE).- La actividad de nuestro cerebro y la forma en que comprende y recuerda las historias es diferente si se lee en una tableta o en el tradicional papel impreso, modalidad esta última que podría ofrecer alguna ventaja.

Investigadores de la Universidad de Tokio analizaron cómo el papel frente a la tableta podía afectar a la comprensión lectora a nivel neurológico y lo hicieron usando manga, cómic japonés, aunque consideran que los resultados podrían extrapolarse a otros géneros.

El estudio que publica Plos One escogió una historia de manga dividida en dos partes, según las perspectivas de los dos protagonistas.

Una parte de los voluntarios leyó la primera parte en papel y la otra en una tableta, la segunda fue leída por todos dentro de un escáner de resonancia magnética para lo que usaron unas gafas inteligentes.

Los participantes respondieron a una serie de preguntas sobre la historia mientras aún estaba en el escáner, lo que permite medir el flujo sanguíneo local en el cerebro, que refleja la actividad neuronal en una región concreta.

El investigador principal, Kuniyoshi Sakai, destacó que encontraron “algunas diferencias interesantes en la actividad entre los dos grupos de la prueba”.

Los participantes respondieron con precisión a la preguntas, pero aquellos que leyeron la primera mitad del manga en la tableta tardaron más en las preguntas más complejas, que requerían integrar información de ambas mitades de la historia.

Durante la lectura de la segunda mitad dentro del escáner, los que habían usado antes el papel mostraron una activación reducida en las regiones cerebrales frontales relacionadas con el lenguaje y asociadas a la integración lingüística y narrativa.

Los resultados sugieren que leer en papel puede permitir al cerebro organizar la información de la historia con menos esfuerzo, lo que reduce las exigencias de procesamiento posteriores.

Aunque las razones exactas de estos resultados siguen siendo objeto de estudio, el equipo apunta que, al menos por el momento, la ventaja del papel podría residir en que proporciona señales espaciales y táctiles estables que los dispositivos digitales no ofrecen.

Usar historias de manga supuso una ventaja importante, porque este género tienen narrativas visuales, que proporcionan una rica información pictórica que facilita la comprensión de las escenas.

Sin embargo, Sakai consideró que “probablemente se obtendrían los mismos resultados al leer novelas, ya que las tramas y el flujo contextual son básicamente los mismos en el manga, las novelas y otros materiales escritos”.

El equipo investiga ahora con un método similar los efectos de escribir a mano o con un teclado, que sería “una extensión natural de la comparación entre el papel y los dispositivos electrónicos», afirmó. EFE

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