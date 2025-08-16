The Swiss voice in the world since 1935

La marca rusa del jersey de Lavrov con siglas URSS sacará modelo especial sobre la cumbre

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 16 ago (EFE).- La marca del jersey con las siglas de la Unión Soviética con el que viajó el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, a la cumbre de Alaska entre Rusia y Estados Unidos, sacará un nuevo modelo dedicado al evento, anunció este sábado la dueña de la compañía.

«Sin duda, tendremos un modelo sobre Alaska; creo que ahora todos querrán comprarlo. Ya estamos pensando en este tema y crearemos algo interesante», declaró la propietaria de la empresa de ropa SelSovet, Ekaterina Varlakova, citada por la agencia TASS.

Anteriormente, Varlakova indicó que todos los suéteres con la inscripción CCCP (URSS en ruso) de la marca se habían agotado la mañana del 15 de agosto, y que la nueva remesa no llegará hasta dentro de un mes o mes y medio.

El ministro de Exteriores ruso lució el jersey al aterrizar a la cumbre, momento en el que fue entrevistado por los medios rusos que captaron las imágenes de su polémico atuendo, que podría enviar un claro mensaje de la postura rusa frente a la actual situación internacional, según afirmaron los medios.

En aquel instante, entrevistado por la televisión rusa, Lavrov llamó a «no anticiparse a los acontecimientos».

Lavrov, junto con el asesor presidencial Yuri Ushakov, integra la delegación «en formato reducido» que acompañó a Putin en la primera parte de las conversaciones con Trump.EFE

mos/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR