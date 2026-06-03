La misión de la UE despliega más de 150 observadores en Perú para segunda vuelta electoral

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Lima, 3 jun (EFE).- La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) desplegó este miércoles a más de 150 observadores por todas las regiones de Perú para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, y aseguró que las autoridades responsables de los comicios han redoblado esfuerzos para que no ocurran las irregularidades logísticas que marcaron la primera vuelta.

«Hoy nos reunimos para desplegar nuestros observadores de corto plazo en todo el país, ellos se van a juntar con los observadores de largo plazo que ya llevan varias semanas en el territorio para la misma jornada electoral», señaló a medios el jefe adjunto de la misión, Alexander Grey.

Tras las irregularidades surgidas en la primera vuelta del 12 de abril, donde la demora en la entrega de material electoral retrasó varias horas la apertura de centros de votación en lima, Grey indicó que no va cambiar su modo de trabajo, pues implementan la misma metodología en todas sus misiones.

«Como saben, en la primera vuelta había algunas irregularidades por la falta de material en algunos distritos en la capital, Lima, y lo señalamos en el momento, pero en el resto del país también observamos que el día electoral transcurrió con regularidad», dijo el jefe adjunto de la misión.

En este sentido, añadió que han observado que las autoridades electorales están trabajando en conjunto y han redoblado sus esfuerzos para esta segunda vuelta en la que se enfrentan la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez y también han verificado que el material electoral ya ha llegado a todos los centros descentralizados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) distribuidos por el país andino.

«Ahora el desafío es desplegarlo desde estas oficinas a los centros de votación y replegarlo también», añadió.

Grey también anunció que el martes 9 de junio, dos días después de la segunda vuelta, la misión ofrecerá una conferencia de prensa donde presentarán su informe preliminar.

Además, en agosto, miembros de la misión volverán a Perú para entregar al nuevo presidente o presidenta el informe final de las elecciones generales, que incluirá recomendaciones para mejorar el sistema electoral peruano.

El objetivo de la misión, liderada por la diputada italiana del Parlamento Europeo Annalisa Corrado, es apoyar el proceso democrático en el país, reforzar la confianza pública en el proceso electoral y fortalecer el respeto por las libertades fundamentales y los derechos civiles y políticos.

Pese a las irregularidades logísticas de la primera vuelta, que alimentaron la narrativa de fraude del excandidato ultraderechista Rafael López Aliaga, tanto la misión de la UE como la de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyeron que la elección fue creíble y transparente, sin que esas incidencias tuviesen efecto en el resultado final. EFE

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