La nueva actividad del Etna vuelve a provocar restricciones en el aeropuerto de Catania

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Roma, 24 sep (EFE).- La nueva actividad del volcán Etna, en la isla de Sicilia, que ha producido una nube volcánica de 4 kilómetros de altura y emisión de cenizas, está volviendo este jueves a producir restricciones en el aeropuerto de Catania, con limitaciones en las llegadas hasta las 17:00 horas.

«Por el momento, el impacto en las operaciones es reducido y todas las actividades aeroportuarias continúan aunque con restricciones en las llegadas a diez movimientos por hora hasta las 17:00 horas. La situación se supervisa constantemente», explicó la sociedad gestora.

Según el boletín del Instituto Italiano de Geofísica y Vulcanologia, la situación del volcán, el más alto en actividad en Europa alcanzó la «alerta roja» para la aviación, con una nube de 4 kilómetros y cenizas en dirección sur-sureste.

Los problemas en el aeropuerto siciliano se han repetido durante los pasados meses y durante el mes de agosto, el aeropuerto de Catania estuvo cerrado diez días debido a la actividad eruptiva del volcán Etna.

La erupción continuada desde el 7 de agosto y sus emisiones de ceniza provocaron el caos en el aeropuerto en plena temporada de verano con la cancelación masiva de operaciones y el desvío de vuelos hacia otros aeropuertos de Sicilia, principalmente los de Palermo (norte), Comiso (sur) y Trapani (oeste). EFE

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