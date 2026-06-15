La obra argentina ‘Perdida Mente’ llega al Gran Teatro del Cibao

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Santo Domingo, 15 jun (EFE).- La obra teatral argentina ‘Perdida Mente’, escrita por Mariela Asensio y José María Muscari, debutará en República Dominicana el próximo 4 de septiembre en la Sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao, en Santiago, según se dio a conocer este lunes.

La pieza, que aborda con humor y ternura el Alzheimer y el deterioro cognitivo, contará con un elenco 100 % femenino encabezado por la primera actriz Cecilia García, bajo la dirección de Carlos Espinal.

Junto a García actuarán Olga Bucarelli, Karina Noble, Pachy Méndez y Laura Rivera, quienes darán vida a los personajes que rodean a una jueza que enfrenta el inicio de la pérdida de memoria, de acuerdo con un comunicado de la producción local.

Estrenada en Buenos Aires en 2021, ‘Perdida Mente’ se convirtió en fenómeno teatral y obtuvo el Premio Estrella de Mar como Mejor Obra Dramática.

La historia gira en torno a una jueza que, al descubrir su deterioro cognitivo, convoca a las mujeres más importantes de su vida para contarles lo que le ocurre y organizar su futuro.

En esa reunión afloran secretos familiares, lealtades inesperadas y la pregunta que atraviesa toda la obra: ¿quiénes somos cuando empezamos a olvidar quiénes fuimos?

Aunque el tema central es la pérdida de memoria, la obra lo aborda desde la comedia dramática, sin golpes bajos ni melodrama.

La producción dominicana estará a cargo de Primera Memoria Producciones & Films, con más de tres décadas de trayectoria en el país.EFE

mf