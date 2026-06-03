La OCDE reduce sus previsiones de crecimiento para Brasil al 1,6 % en 2026 y 2,1 % en 2027

2 minutos

Río de Janeiro, 3 jun (EFE).- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revisó a la baja sus expectativas de crecimiento económico para Brasil y ahora prevé una expansión del 1,6 % en 2026 y del 2,1 % en 2027, según su más reciente informe de perspectivas económicas divulgado este miércoles.

Las nuevas proyecciones representan una reducción de una décima para ambos años frente a las divulgadas en marzo y reflejan el impacto de las altas tasas de interés y de la incertidumbre global por las tensiones en Oriente Medio.

En su más reciente informe de perspectivas económicas, la organización señaló que la actividad económica brasileña perderá impulso en 2026 tras crecer un 2,3 % en 2025, aunque prevé una recuperación en 2027, con una expansión del 2,1 %.

El organismo atribuyó sus proyecciones de desaceleración principalmente a las altas tasas de interés, actualmente en el 14,50 %, que han frenado la inversión y moderado el consumo, así como a un escenario internacional menos favorable por las tensiones que se viven en Oriente Medio.

Pese a ello, destacó que las exportaciones continuarán respaldando el crecimiento de la mayor economía latinoamericana gracias a las materias primas y a la fuerte demanda de China.

La inflación, que cerrará en un 4,4 % en 2026, según la OCDE, se desacelerará al 3,6 % en 2027, pese a las tensiones por el conflicto en Irán y los altos precios de la energía y los fertilizantes.

El informe destaca que Brasil es particularmente sensible al encarecimiento de los fertilizantes debido a su dependencia de las importaciones de esos insumos, lo que puede repercutir en los costos de producción agrícola y en los precios de los alimentos.

En materia monetaria, la OCDE prevé que el Banco Central podrá reducir gradualmente los tipos de interés a medida que la inflación se acerque hacia la meta.

No obstante, advirtió sobre nuevas presiones externas o inflacionarias que podrían retrasar ese proceso.

La organización también alertó sobre el deterioro de las cuentas públicas y estimó que la deuda bruta del Gobierno continuará aumentando en los próximos años.

Ante ese escenario, recomendó mantener los esfuerzos de consolidación fiscal, mejorar la eficiencia del gasto público y fortalecer la recaudación.

También señala que Brasil, con una matriz energética limpia y baja dependencia de importaciones, tiene margen para ampliar inversiones en renovables como la energía eólica y solar, lo que podría fortalecer la productividad y la resiliencia económica a largo plazo. EFE

mat/mp/lss