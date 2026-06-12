La OIT adopta el primer convenio sobre trabajadores de plataformas digitales

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La Organización Internacional del Trabajo, un organismo de la ONU, adoptó este viernes el primer acuerdo en el mundo sobre la protección de los trabajadores a tiempo parcial de las plataformas digitales.

En 2023 el Banco Mundial estimó que había hasta 435 millones de trabajadores de plataformas digitales (gig online) en el mundo, que en gran medida han quedado fuera de las protecciones laborales.

El crecimiento de estas plataformas durante las últimas décadas ha abierto nuevos mercados para las empresas y creado oportunidades de empleo e ingresos, «ofreciendo cierta flexibilidad a algunos trabajadores y caracterizándose por bajas barreras de entrada», según la OIT.

Pero las condiciones a veces dejan que desear, ya que están reguladas por contratos de prestación de servicios o autónomos, en vez de ser asalariados de las empresas.

Las compañías que están detrás de las aplicaciones controlan el trabajo por encargo mediante algoritmos que asignan tareas, fijan la remuneración, evalúan el desempeño e incluso despiden a los trabajadores.

Esto les permite, en muchos casos, ignorar aspectos como los requisitos de salario mínimo, la seguridad en el lugar de trabajo y el acceso a la seguridad social.

El acuerdo de la OIT tiene como objetivo ampliar las protecciones laborales a millones de personas en todo el mundo que trabajan a través de plataformas digitales, en ámbitos como el reparto de comida y los servicios de transporte.

Según el texto, se aplica a todos independientemente de su situación laboral.

– «Exigir responsabilidades» –

El convenio marca «un punto de inflexión para los trabajadores de plataformas», afirmó Lena Simet, asesora principal de justicia económica de Human Rights Watch, que siguió las negociaciones.

Establecería «la primera norma mundial para proteger sus derechos y exigir responsabilidades a las plataformas de trabajo digitales», señaló.

El convenio fue adoptado en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra.

«Delegados, ¿puedo entonces considerar que la conferencia adopta el convenio en su totalidad? Adoptado», declaró el presidente de la conferencia, Juan Castillo, mientras hacía sonar el mazo.

El texto fue aprobado por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones.

Entre los países que votaron en contra figuran Estados Unidos y Nueva Zelanda, mientras que Argentina, Bangladesh, Reino Unido, India, Rusia y Chile están entre los que se abstuvieron.

Países como India, Bangladés y Estados Unidos estimaron que el convenio debía aplicarse de manera flexible.

El representante de India llamó a preservar «la flexibilidad de los Estados miembros para diseñar y adaptar políticas en función de su contexto socioeconómico y de su desarrollo tecnológico».

«Esto es especialmente importante para apoyar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y de las start-ups», precisó.

Estados Unidos recomendó «prudencia respecto a la adopción de regulaciones vinculantes en sectores de la economía en rápida transformación».

Esto es válido para las plataformas «donde normas demasiado rígidas obstaculizan la innovación y perjudican a los trabajadores a los que se supone deben ayudar», señaló el representante estadounidense.

El texto pide a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar derechos fundamentales, como «la libertad de asociación», la negociación colectiva, «la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio» y «la abolición efectiva del trabajo infantil».

La OIT es única en el sistema de las Naciones Unidas, ya que sus 187 Estados miembros están representados por igual por gobiernos, empleadores y trabajadores.

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