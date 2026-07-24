La ONU denuncia continuos ataques con drones y violaciones a mujeres sudanesas en El Obeid

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Ginebra, 24 jul (EFE).- Mujeres y niñas de la ciudad de El Obeid (sur de Sudán), uno de los principales frentes actuales de la guerra civil, son atacadas con drones cuando intentan ir a buscar agua a fuentes de agua y puntos de distribución, o acosadas y violadas si intentan aprovechar la noche para hacerlo, denunció ONU Mujeres.

«Bajo la percepción de que la oscuridad ofrece protección frente a los ataques aéreos, estas mujeres y niñas han sido acosadas, violadas y sometidas a otras formas de violencia sexual mientras intentaban acceder al agua, una de las necesidades más fundamentales para la vida», lamentó este viernes la directora regional de ONU Mujeres para el sur y este de África, Anna Mutavati, en rueda de prensa.

En videoconferencia desde Nairobi para la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra, la directora regional recordó que la violencia sexual se ha utilizado como arma durante los tres años de guerra civil en Sudán.

«El número de mujeres y niñas que necesitan servicios de atención por violencia de género en todo el país se ha cuadruplicado desde el inicio del conflicto, hasta alcanzar los 12,7 millones en 2026», denunció.

El Obeid, capital del estado sudanés de Kordofán Norte, es actualmente uno de los principales escenarios del conflicto entre el ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Las agencias de Naciones Unidas advierten desde hace meses del peligro de que la localidad, que ha duplicado su población por la llegada de desplazados y ronda los 1,2 millones de habitantes, sufra las mismas violaciones de derechos humanos que se denunciaron el pasado año cuando los paramilitares tomaron la ciudad de El Fasher, en Darfur, tras año y medio de asedio. EFE

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