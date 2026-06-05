La ONU duplica su petición de ayuda humanitaria para Líbano

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La ONU duplicó el viernes su petición de ayuda humanitaria para Líbano hasta los 640 millones de dólares, en plena guerra entre Israel y Hezbolá.

«La crisis humanitaria en Líbano es grave y se está deteriorando», declaró la oficina humanitaria de las Naciones Unidas (OCHA) en un llamamiento de emergencia revisado al alza.

«Los desplazamientos repetidos, la capacidad de alojamiento insuficiente y las limitadas perspectivas de un retorno seguro agravan la vulnerabilidad», indicó la OCHA.

La agencia de la ONU advirtió que «las personas afectadas están agotando rápidamente sus capacidades de adaptación y los servicios esenciales están bajo una presión creciente».

En marzo, la ONU había solicitado 308 millones de dólares para apoyar la intervención de emergencia del gobierno libanés hasta finales de mayo. Pero ahora estima que se necesitarían 331,5 millones de dólares adicionales hasta finales de agosto.

Hasta la fecha, solo se han recibido 185,9 millones de dólares de la solicitud inicial, precisó la OCHA, y añadió que esta cantidad había permitido ayudar a aproximadamente 680.000 personas entre el 2 de marzo y el 31 de mayo.

El objetivo es más que duplicar esta cifra para llegar a 1,4 millones de personas —alrededor de un cuarto de la población— que necesitan asistencia humanitaria en Líbano, agregó.

Según el gobierno libanés, los ataques israelíes han causado más de 3.500 muertos desde que Hezbolá involucró al país en la guerra regional en Oriente Medio el 2 de marzo, lanzando cohetes contra Israel en represalia por los bombardeos estadounidense e israelíes que mataron al líder supremo de Irán.

Desde entonces, casi un millón de libaneses se han visto obligados a huir de sus hogares en todo el país, mientras que más de 1,2 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda, según el llamado del viernes.

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