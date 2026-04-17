La ONU habla de “un momento de crisis” en el mundo y advierte contra “la fuerza bruta”

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La Haya, 17 abr (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este viernes de que el mundo atraviesa un “momento de crisis” en el que la comunidad internacional debe elegir entre un mundo basado en la legalidad o en la “fuerza bruta”, y alertó de que esto amenaza con desestabilizar la paz global.

Durante su intervención en la sesión solemne por el 80 aniversario de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Guterres defendió el papel del derecho internacional como base de la convivencia entre países y recordó que este tribunal nació tras la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de sustituir la violencia por normas comunes.

“Nos enfrentamos a una elección entre un futuro regido por el Estado de derecho o uno impulsado por la fuerza bruta”, afirmó Guterres en el Palacio de la Paz de La Haya, alertando de que, en la actualidad, se están produciendo violaciones del derecho internacional “ante nuestros ojos”, con “operaciones militares” que “pisotean” normas básicas y obligaciones humanitarias. EFE

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