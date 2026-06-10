La ONU pide a EEUU que «repiense a fondo» su política migratoria durante el Mundial de fútbol

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El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó este miércoles a Washington a repensar «a fondo» la aplicación de su política migratoria durante el Mundial de fútbol, en un contexto de creciente tensión sobre esta cuestión.

«Espero de verdad que se repiense a fondo cómo las medidas de control de la inmigración están afectando a los derechos humanos y a la dignidad humana, y que, especialmente de cara al Mundial, se revisen las políticas que, lamentablemente, hemos visto prevalecer, sobre todo en Estados Unidos», declaró Volker Türk a los periodistas.

La política migratoria estadounidense está generando tensiones a un día del inicio del Mundial 2026.

Unos de los casos más polémicos fue el del árbitro somalí Omar Artan, al que la policía fronteriza estadounidense denegó la entrada el sábado a su llegada a Miami (Florida).

La estricta política migratoria de Estados Unidos pone en dificultades a la FIFA, que en un comunicado a la AFP indicó que «no interviene en los procedimientos de inmigración del país anfitrión, incluidos los relativos a la concesión de visados».

Otros países también han tenido problemas administrativos a su llegada a Estados Unidos y según The Guardian, el delantero de la selección de Irak, Aymen Husein, fue retenido durante casi siete horas el sábado en el aeropuerto de Chicago.

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