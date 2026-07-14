La ONU recuerda que por el bloqueado estrecho de Ormuz pasan bienes esenciales

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Ginebra, 14 jul (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo ese martes que por el estrecho de Ormuz pasan mercancías esenciales para las poblaciones, incluidos alimentos y medicinas, y expresó su alarma por las informaciones sobre su nuevo bloqueo.

Recalcó las repercusiones que esta situación tiene en los derechos humanos más allá de la región de Oriente Medio.

«Se trata de una vía de comunicación vital de la que dependen millones de personas. Las interrupciones en el flujo de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales tienen graves consecuencias socioeconómicas y humanitarias, tanto a escala regional como mundial», señaló Türk en una declaración distribuida por su oficina en Ginebra.

Señaló que la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán representan «un enorme revés» que profundiza la inestabilidad.

«Los presuntos ataques de Irán contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz, así como los presuntos ataques de Estados Unidos contra infraestructuras civiles en Irán, y los de Irán contra ese tipo de bienes en otros países de la región, deben cesar de inmediato», instó el alto comisionado.

Pidió que se dé prioridad a la diplomacia, a la contención y la desescalada, y que haya un retorno inmediato al alto el fuego. EFE

is/fpa