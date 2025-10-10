La opositora María Corina Machado gana el Nobel de la Paz y promete «libertad» en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el premio Nobel de la Paz por su «incansable» defensa de la democracia frente al «brutal» gobierno de Nicolás Maduro.

La dirigente de 58 años, que vive en la clandestinidad en su país, dedicó el premio «al pueblo sufriente de Venezuela» y al presidente estadounidense Donald Trump, de quien espera ayuda para desbancar a Maduro del poder.

Machado se esconde para evitar un arresto desde hace más de un año, tras la reelección de Maduro para un tercer mandato que denuncia como fraudulenta. Suma el Nobel a otros dos premios de gran peso internacional, el Sájarov y el Vaclav Havel.

«Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad», dijo en X esta ingeniera casada y con tres hijos. «¡Venezuela será libre!».

«Estamos en el umbral de la victoria», añadió. «Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump (…) Dedico este premio al pueblo sufriente de Venezuela y al presidente Trump por su apoyo decisivo a nuestra causa!».

La portavoz de la Casa Blanca retuiteó el mensaje de Machado. Pero minutos antes, el gobierno estadounidense había criticado la decisión del comité del Nobel.

«El comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz», estimó en X el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung.

Trump también aspiraba al Nobel por haber negociado un acuerdo entre Israel y el movimiento palestino Hamás sobre Gaza.

El premio se entregará el 10 de diciembre en Oslo y consiste en una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares.

– «El mayor reconocimiento» –

Machado fue premiada «por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia», anunció el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

«Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes», afirmó.

El comité publicó el video en el que Machado recibe la noticia tras ser despertada en plena madrugada. Quedó en silencio unos segundos, incrédula.

«Este es desde luego el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece», dijo emocionada.

La noticia cayó como sorpresa en las calles de Venezuela, donde la mayoría habla en susurros sobre Machado por temor a represalias. El recuerdo de más de 2.400 arrestos tras las protestas contra Maduro aún está fresco.

«El Señor la ayude y llegue pronto» al poder para «hacer algo por nosotros, los humildes y por todo el país, porque de verdad que estamos mal», dijo una pensionada de 75 años que pidió el anonimato. «¡Claro que se lo merece!».

Pero no todos celebran. «Es una vergüenza que le haya tocado ese premio a esa señora después que tanta maldad ha hecho con Venezuela», dijo Luis Torres, un técnico de 65 años.

En un comunicado posterior Machado dedicó el premio «a cada venezolano» que ha «sufrido 26 años de violencia y humillación» a manos de lo que considera una «tiranía».

Recibió felicitaciones de dos presidentes que considera aliados, Javier Milei de Argentina y Daniel Noboa de Ecuador. También del izquierdista de Colombia, Gustavo Petro.

El Nobel llega en plena crisis por el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, que Maduro denuncia como un asedio. Washington las presenta como operaciones contra el narcotráfico, y acusa al mismo tiempo a Maduro de encabezar un cartel de la droga.

Machado respalda estas maniobras militares.

– «Campeona de la democracia» –

Machado pasó a la clandestinidad poco después de publicar un sitio web con las actas que emitieron las máquinas de votación en las elecciones pasadas, que prueban el triunfo abrumador de su candidato Edmundo González.

Este diplomático -hasta entonces desconocido- la reemplazó como candidato cuando Machado fue inhabilitada.

González reside en el exilio en España, mientras Machado asegura estar en Venezuela. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, insinuó recientemente que se refugia en la residencia del embajador de Estados Unidos en Caracas, desocupada desde que ambos países rompieron relaciones en 2019.

Estados Unidos, la Unión Europea y países de la región no reconocen la reelección de Maduro.

El premio es un «merecidísimo reconocimiento» a su «larga lucha» por la «libertad» en Venezuela, celebró en X González Urrutia.

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó a Machado de «campeona de la democracia». «El premio de hoy es un tributo a todos los que trabajan para proteger los derechos civiles y políticos», agregó.

El Nobel es un «poderoso mensaje» en favor de la democracia, coincidió Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea.

